Le nom de la future chaîne qui remplacera C8 est connu, une date et de nouveaux programmes en vue

C8 disparaîtra de la TNT fin février. La chaîne qui la remplacera est désormais connue.

Après l'annonce par l'Arcom de l'exclusion de C8 et NRJ12 de la TNT, à compter du 28 février, deux nouveaux entrants ont été sélectionnés en décembre pour occuper les fréquences vacantes : un projet porté par le groupe Ouest-France et un autre par CMI France, la holding médias du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Les canaux ont aussi été revus sur l'ensemble de la TNT.

Concrètement, le canal 8 va échoir à Public Sénat, qui remontera dans la liste avec d'autres chaînes d'info. La chaîne d'Ouest-France héritera donc du canal 19 en septembre et celle de CMI France du canal 18, mais dès le 6 juin. Ses dirigeants, Denis Olivennes et Christopher Baldelli, ont dévoilé en exclusivité au Figaro les premiers détails de ce nouveau projet télévisuel. A commencer par son nom.

Denis Olivennes (ancien directeur du Nouvel Obs, Europe 1, Libé) et Christopher Baldelli (ancien directeur de France 2, Paris Première, Fun Radio, RTL, Public Sénat) dans Le Figaro. © Capture Lefigaro.fr

D'abord présentée comme "Réels TV", puis renommée "CMI TV", la chaîne a donc trouvé son nom définitif. "Nous avons fait le choix de la simplicité. La chaîne s'appellera T18. T comme télévision, car nous croyons en ce média. Et 18, qui correspond à notre numérotation", a simplement indiqué Christopher Baldelli au Figaro. Un nom "distinctif, clair et facile à retenir", complète Denis Olivennes.

Le logo et l'identité graphique de cette nouvelle chaîne, ainsi que le "design sonore" seront bientôt dévoilés. Mais de premières informations sur le contenu ont été données. T18 s'adressera en priorité au grand public et notamment aux 25-49 ans ainsi qu'aux CSP+, deux cibles très prisées des annonceurs. Les programmes s'articuleront autour de trois piliers : les documentaires, qui occuperont 50% du volume horaire, le divertissement et les débats.

CMI a promis à l'Arcom 3000 heures de documentaires par an, 1000 heures de magazines d'info ou sociétaux, 20 films d'art et essai et 25 captations de spectacles en première partie de soirée. T18 diffusera aussi "une émission quotidienne de débat en semaine, un rendez-vous hebdomadaire dédié à la culture et la littérature… Et 1260 heures d'inédits", écrit le Figaro.

Plusieurs grands noms sont attendus pour incarner la chaîne, issus d'autres médias de CMI ou de l'extérieur, comme Raphaël Enthoven, Ava Djamshidi ou encore Caroline Fourest. Mais pour Denis Olivennes, l'indépendance prime, même si le lancement de T18 s'inscrit "dans un projet industriel, celui de créer un groupe plurimédia" autour des différents actifs de Daniel Kretinsky en France, qui comprennent notamment les magazines Elle, Marianne et Télé 7 Jours.

Avec un budget annuel de plus de 30 millions d'euros, T18 entend proposer des programmes de qualité et "ne fera pas de la télévision de seconde zone", promet enfin Christopher Baldelli, qui se refuse à faire de la "trash TV", quitte à perdre de l'argent au début. Un anti-C8 ?