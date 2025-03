Vous ne pourrez pas échapper à ce logo dans les prochaines semaines, voici ce qu'il signifie

Retenez bien cette image. Elle sera dans tous nos téléviseurs dans très peu de temps.

Les téléspectateurs français doivent décidemment s'habituer à de nombreuses nouveautés cette année. Après avoir dit adieu, le 28 février dernier, à deux chaînes bien connues de la TNT, C8 et NRJ 12, d'autres bouleversements sont à attendre dans le petit écran. Une nouvelle numérotation des chaînes est annoncée, avec France 4 qui récupérera le canal 4 (logique non ?), le canal 8, confié à LCP/Public Sénat, le 12 à Gulli et un bloc de chaînes d'infos qui ira du canal 13 (BFMTV) à 16 (France Info)...

Pour remplacer les deux chaînes exclues, deux nouvelles venues feront aussi leur apparition dans les mois à venir : une télé du groupe Ouest-France est sur les rails pour le mois de septembre, elle arrivera sur le canal 19. Une autre, venue du groupe CMI France (ELLE, Version Femina, Marianne...), devrait débarquer plus tôt encore, dès le 6 juin 2025 et sur le canal 18. Et pour être prête dans les temps, celle-ci est en train de préparer sa grille, recruter ses animateurs, élaborer son identité sonore et visuelle.

Cette chaîne a d'ailleurs déjà un nom, T18, qui fait évidemment référence au numéro qu'il faudra composer sur sa télécommande. Et CMI France vient de dévoiler son logo, un visuel pour le moins intrigant (pour ne pas dire peu esthétique) qui a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Pour se démarquer, T18 a fait appel à un grand nom du design télévisuel français : Étienne Robial. Cet artiste de renom est loin d'être un inconnu dans le paysage audiovisuel, puisqu'on lui doit déjà les habillages de Canal+, M6, iTélé ou encore RTL9. Son travail avait même eu les honneurs d'une exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris en 2023.

Pour T18, Étienne Robial a imaginé un logo minimaliste, mais chargé de sens. Il se compose de la lettre "T" et du "18", inscrits dans une forme géométrique assez banale : un losange légèrement incliné reposant sur sa pointe. Selon le designer, ce rhombe (oui oui, c'est son nom) "symbolise le dialogue et la confrontation des idées". L'instabilité apparente du losange est contrebalancée par le T central qui fait office de "stabilisateur et de médiateur du débat". Enfin, la structure du logo respecte un ratio "harmonieux" d'un tiers / deux tiers, qui renforce son équilibre visuel. "Avec T18, j'ai cherché à créer un logo qui incarne un esprit de clarté, de dialogue et de rigueur, à l'image de la chaîne", résume Étienne Robial.

"Nous voulions une identité qui reflète la mission de T18 : proposer des programmes qui informent, confrontent et divertissent avec clarté et exigence", abonde Christopher Baldelli, le président de la chaîne. Au-delà du logo, l'habillage à l'antenne a été confié au studio Gedeon, qui a déjà collaboré avec de nombreuses chaînes. L'identité sonore reviendra à l'agence Sixième Son et le lancement à Gabriel Gaultier, fondateur de l'agence de publicité Jésus et Gabriel. Pari réussi ? Réponse une fois que les téléspectateurs auront pu se familiariser avec ce nouveau venu.