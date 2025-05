Anne-Sophie Lapix évincée du JT de France 2 : une bataille perdue face à Gilles Bouleau et aux politiques

La journaliste essayait de sauver sa peau ces derniers jours. Anne-Sophie Lapix sera bien écartée du JT de 20H de France 2, dès la mi-juillet.

France 2 tourne une page de son histoire. Anne-Sophie Lapix devrait quitter la présentation du journal de 20 heures mi-juillet, a annoncé la direction de France Télévisions ce mardi. Arrivée en 2017 sur le 20H en remplacement de David Pujadas, après des années de journalisme sur TF1, M6 et Canal+, Anne-Sophie Lapix s'est vue signifier son éviction après 8 ans passés à la tête du journal télévisé de France 2.

Celle qui s'apprête à céder son fauteuil cet été a pourtant toujours pu compter sur le soutien indéfectible de Delphine Ernotte, présidente du groupe public, récemment réélue pour un 3e mandat. Celle-ci l'avait défendue contre vents et marées face aux rumeurs persistantes annonçant son départ, rappelait un article du Parisien dimanche. Mais les audiences en baisse constante et des politiques de plus en plus critiques envers ses méthodes d'interviews auront eu raison de la journaliste.

Des audiences qui s'effritent et des politiques qui préfèrent TF1

Depuis plusieurs années déjà, le JT de la 2 a vu son audience s'effriter, dépassée largement par celles du 20H de TF1, mené par Gilles Bouleau. Le journal d'Anne-Sophie Lapix affichait moins de 4 millions de téléspectateurs ces dernières semaines, tandis que celui de Gilles Bouleau se situe à 5,2 millions de téléspectateurs en moyenne, indique le quotidien. Un écart qui s'est encore creusé dernièrement avec à l'arrivée "plusieurs centaines de milliers" d'habitués ayant basculé de la Deux à la Une. Le constat d'échec était partagé en interne à France Télévisions et relayé dans plusieurs médias depuis quelques jours.

Au delà des chiffres, c'est aussi le style très direct d'Anne-Sophie Lapix, "punchy" voire "cash" dans ses interviews, notamment de politiques, qui a fini par lui coûter sa place. Si ce ton avait fait les belles heures des dimanches midi sur Canal+ et plaisait à sa direction sur France 2, il était en revanche peu apprécié par de nombreux élus et membres du gouvernement. Un argument discutable qui aurait tout de même dirigé certains invités prestigieux vers TF1, à commencer par Emmanuel Macron lui-même. Si Delphine Ernotte a récemment juré qu'elle ne se laisserait pas influencer par "les politiques", cette faveur à la concurrence n'était probablement plus tolérable.

Qui pour remplacer Anne-Sophie Lapix ?

Au sein de la Direction de l'info de France 2, certains étaient allés jusqu'à réclamer la tête de la présentatrice, avec l'urgence de trouver une remplaçante avant que la campagne pour 2027 commence réellement. Reste à savoir justement qui lui succédera à la rentrée. Le nom de Caroline Roux, visage d'émissions politiques sur France 5 et France 2, est avancé avec insistance. Elle jure qu'elle n'est pas candidate. Affaire à suivre.