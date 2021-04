PEKIN EXPRESS 2021. M6 diffuse le 27 avril 2021 la finale de Pékin Express. Plusieurs épreuves attendent Cinzia, Rose-Marie, Christophe et Claire, dont des sauts en catapulte. Tout savoir.

[Mis à jour le 27 avril 2021 à 15h02] La finale de Pékin Express réserve de nombreux rebondissements tant pour les spectateurs que pour les binômes encore en compétition. M6 diffuse ce mardi 27 avril 2021 la dernière étape de la course 2021, qui se déroule à Istanbul. Cinzia et Rose-Marie d'un côté, Claire et Christophe de l'autre, vont tout tenter pour remporter le jeu d'aventure et une somme d'argent qui peut atteindre les 100 000 euros.

Mais les finalistes de Pékin Express vont d'abord devoir réussir plusieurs épreuves. L'une d'entre elle : un quiz de culture générale pas comme les autres. En effet, l'un des membres du binôme devra répondre à des questions concernant l'histoire et la culture d'Istanbul. En cas de mauvaise réponse, l'autre membre du duo est catapulté dans le Bosphore. Claire va ainsi se retrouver projeter dans le fleuve, comme le montre l'un des extraits diffusés sur les réseaux sociaux de M6 avant la diffusion : "ça secoue un peu", remarque-t-elle, tandis que Rose-Marie "part dans tous les sens". Découvrez ci-dessous un extrait de cette mission dans la vidéo ci-dessous.

Trois sprints intermédiaires où les candidats peuvent perdre de l'argent

La finale de Pékin Express promet d'être riche en rebondissements. Les duos devront se plier à trois sprints intermédiaires dans Istanbul. L'objectif : gagner un maximum d'argent. En effet, le jeu de M6 utilise la règle du "time is money" durant cette étape de la finale : la première équipe arrivée gagne l'argent de l'équipe adverse : cette dernière perdra dix euros toutes les secondes, jusqu'à ce qu'ils rejoignent le point d'arrivée. Les gains vont donc pouvoir fluctuer et s'inverser au fur et à mesure de la finale.

Un tournage compliqué

L'édition 2021 de Pékin Express a été très compliquée pour les équipes de production de M6. En plus d'un accident qui a impacté le tournage, la crise sanitaire a totalement chamboulé la course présentée par Stéphane Rotenberg. Les candidats ont dû être rapatriés en France lors du premier confinement, avant le tournage de l'épisode 4, et la production a dû totalement repensé le parcours. Evidemment, le coronavirus a également impliqué la mise en place d'un protocole sanitaire très strict.

La suite de l'aventure Pékin Express ne se déroulera pas en Ethiopie et en Arabie Saoudite, comme c'était initialement prévu, mais en Grèce et en Turquie. Comme Stéphane Rotenberg l'explique dans une interview donnée à TV Mag, cela a d'ailleurs été complexe à organiser : "On a l'habitude de s'adapter mais on a été particulièrement mis à l'épreuve cette année." Le présentateur de M6 explique également que tout a dû être organisé dans un délai très court, comme une véritable "opération commando". D'ailleurs, tout n'a pas été finalisé avant de repartir tourner Pékin Express, et plusieurs fois la route a dû changer en cours de route. "Les équipes de production s'arrachaient les cheveux. C'était déjà arrivé de devoir arrêter le tournage mais avec en plus un rapatriement et un arrêt de six mois, ce n'était jamais arrivé."

L'édition 2021 de Pékin Express propose de découvrir huit binômes. Contrairement à l'édition 2020, les candidats ne sont pas connus des téléspectateurs. Certains sont en couple, d'autres font partie de la même famille, et un duo ne s'est jamais rencontré avant le jeu d'aventure. Ci-dessous, on vous récapitule l'ensemble des binômes de Pékin Express 2021. Vous pouvez retrouver leurs portraits en cliquant ici.

Loïc et Sabine, le duo d'inconnus, éliminés à l'issue du premier épisode

Jenny et Crisoula, tante et nièce, éliminées à l'issue de l'épisode 3

Nour et Kaoutar, mère et fille, éliminées à l'issue de l'épisode 5

Jonathan et Aurore, couple marié, contraints à l'abandon à l'issue de l'épisode 7

Arnaud et Pierre-Louis, deux frères, éliminés à l'issue de l'épisode 8

Noël et Florent, deux collègues et amis, éliminés à l'issue de la demi-finale

Cinzia et Rose-Marie, deux amies

Christophe et Claire, père et fille

On ne connaît pas encore les gagnants de Pékin Express 2021, dont la finale est diffusée sur M6 le 27 avril 2021 dès 21h05. L'édition précédente, Pékin Express All Stars, a vu la victoire du couple corse Julie et Denis, finalistes de la saison 2013. Au cours de cette finale diffusée le 7 avril 2020, ils affrontaient les sœurs lilloises Pauline et Aurélie, finalistes de la saison 3.

Pékin Express est diffusé le mardi soir à partir de 21h05. C'est M6 qui diffuse ce jeu d'aventure depuis sa création. Mais si vous avez raté un épisode, il est toutefois possible de le rattraper en replay. Dès le lendemain de sa diffusion, la sixième chaîne le met en ligne pendant huit jours sur sa plateforme de streaming et de replay 6play.

Vous souhaitez vous aussi participer à la prochaine saison de Pékin Express ? Rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur le site casting-pekinexpress.fr et remplir sa candidature. Pour participer, il faut toutefois avoir au moins 18 ans et pouvoir se rendre disponible durant 45 jours, durant le troisième trimestre de l'année 2021. M6 demande aux candidats d'envoyer trois photos par personne (portrait, silhouette et une résumant la personnalité) ainsi qu'une photo du binôme. Il faut ensuite remplir ses informations personnelles et répondre à plusieurs questions sur sa personnalité. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai 2021. Selon les derniers chiffres communiqués par M6, 60 000 dossiers ont été déposés.

