Débat Trump - Harris : des séquences fortes et... une victoire de la démocrate

Kamala Harris et Donald Trump ont débattu à moins de deux mois de l'élection présidentielle. Plusieurs thèmes comme l'immigration, l'avortement ou l'économie ont donné lieu à de vifs échanges. Au même titre que les fake news.

À moins de deux mois de l'élection présidentielle américaine, le duel tant attendu entre Donald Trump et Kamala Harris a bien eu lieu et a tenu toutes ses promesses. Pendant environ 90 minutes, les deux candidats se sont attaqués mutuellement dans un débat parfois tendu. Avortement, fake news, immigration, attaques personnelles... les spectateurs n'ont pas été déçus. Bien qu'attaquée par Donald Trump, Kamala Harris a tout de même réussi à exposer ses arguments en mettant son adversaire en difficulté. Tous deux se sont cependant accusés de mentir en confrontant leurs visions totalement opposées de l'Amérique.

Organisé sur ABC News, depuis le Centre national de la Constitution à Philadelphie, en Pennsylvanie, le débat Harris-Trump a débuté à 21 heures, soit 3 heures du matin en France. Et les règles étaient les mêmes pour les deux participants : pas de propos d'ouverture, 2 minutes pour conclure à la fin du débat, des micros fermés lorsque les candidats n'auront pas la parole, pas d'accessoire ni de note pré-écrite ou encore et pas de questions posées entre candidats. Des conditions qui n'ont pas empêché le débat d'être relativement animé. Retour sur les cinq moments forts du débat entre Donald Trump et Kamala Harris, mardi 10 septembre 2024.

Débats houleux sur l'avortement

Un vif échange a eu lieu sur la question de l'avortement. Kamala Harris a notamment reproché à l'ancien président des Etats-Unis d'avoir nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême, de manière à mettre fin à garantie fédérale à l'interruption volontaire de grossesse en 2022. "J'avais prévenu que nous allions entendre un tissu de mensonges", lance-t-elle. Une réponse à l'affirmation de Donald Trump selon laquelle des bébés seraient exécutés après la naissance aux Etats-Unis. "Nulle part en Amérique, une femme ne va aller au terme de sa grossesse pour demander un avortement. Ça n'arrive jamais. C'est insultant pour les femmes d'Amérique", poursuivait-elle. Donald Trump estime avoir "rendu un énorme service" au pays en renvoyant la décision du droit à l'IVG aux Etats eux-mêmes.

"À Springfield, ils mangent des chiens, ils mangent des chats"

Donald Trump a ensuite repris une accusation mensongère concernant des migrants dans la ville de Springfield dans l'Ohio : "À Springfield, ils mangent des chiens, les gens qui viennent (des migrants), ils mangent des chats. Ils mangent les animaux de compagnie des habitants. C'est ce qui se passe dans notre pays", a-t-il affirmé. Cette théorie rendue populaire par plusieurs ténors républicains aux Etats-Unis et démentie par les autorités n'a pas manquer d'effarer sa rivale ainsi que le modérateur du débat, ce dernier a clairement expliqué qu'aucune preuve n'avait confirmé cette thèse. Kamala Harris, elle, a accusé Donald Trump d'avoir fait pression sur le camp républicain pour bloquer un projet de réforme de l'immigration en préparation au Congrès. Cette déclaration douteuse de Donald Trump est intervenue alors que le débat arrivait sur le thème de l'immigration. Une manière pour lui de détourner l'attention et d'éviter l'un des sujets centraux de cette élection ?

Gaza, Ukraine... "Tout le monde sait que Trump est faible en politique étrangère"

Concernant les conflits en Ukraine et à Gaza, Donald Trump a affirmé qu'il aurait pu empêcher ces affrontements s'il avait été au pouvoir à la place de Joe Biden. "Je veux que cette guerre s'arrête. Je connais très bien Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Ils me respectent, pas Joe Biden", a-t-il expliqué. Pour lui, "il est dans l'intérêt des Etats-Unis de mettre fin à cette guerre et de négocier un accord, parce que nous devons empêcher la destruction de toutes ces vies humaines".

Si Trump est un adepte du culte de la personnalité, il n'a pas pour autant oublié d'attaquer sa concurrente Kamala Harris, en l'accusant de "détester Israël". Pour lui, si elle venait à accéder au pouvoir, l'état d'Israël "disparaîtrait en deux ans". De son côté, la candidate démocrate a plaidé pour un cessez-le-feu à Gaza, tout en indiquant que "tout le monde sait que Donald Trump est faible en politique étrangère". Elle a aussi dénoncé l'admiration de son adversaire "pour les dictateurs", et que Vladimir Poutine ne ferait "qu'une bouchée" de l'ex-président des Etats-Unis s'il venait à briguer un second mandat à la Maison Blanche.

Pour Trump, les démocrates seraient responsables de la tentative d'assassinat du 13 juillet

Pendant le débat, Donald Trump est également revenu sur la tentative d'assasinat donc il a été victime pendant un meeting le 13 juillet dernier. Hier, il a tout simplement accusé ses concurrents, le camp démocrate, d'être à l'origine de cette attaque. Il qualifie le parti adverse de "menace pour la démocratie". "J'ai probablement reçu une balle dans la tête à cause des choses qu'ils disent sur moi. Ils parlent de démocratie, je suis une menace pour la démocratie, ils sont la menace pour la démocratie ", a déclaré Donald Trump. Une déclaration qui vient compléter la pléiade de fake news, entendues dans la bouche de Donald Trump depuis ces derniers mois ainsi que lors de ce débat du 10 septembre 2024.

Economie : Trump accuse Harris de "marxisme"

Sur les questions économiques, qui peuvent passer au second plan lors des débats américains, notamment derrière l'immigration ou simplement derrière les nombreux clashs, Kamala Harris s'est positionnée comme la candidate de la classe moyenne qu'elle souhaite "tirer vers le haut". Elle entend faire la part belle aux petites entreprises du pays, un nouveau crédit d'impôt a notamment été évoqué par la démocrate au cours de la soirée. L'occasion était trop belle pour Donald Trump pour ne pas attaquer une nouvelle fois sa concurrente. Il l'a accusée d'être une "marxiste" et d'avoir "détruit notre pays" en fustigeant le bilan économique de Joe Biden et de son équipe gouvernementale depuis son élection en 2021. Donald Trump estime lui que "cela fait 70 ans qu'on aide le monde entier, il est temps qu'on nous rende la pareille". Il a notamment réclamé une augmentation des droits de douane, exactement comme lors de son premier mandat à la Maison Blanche.