PEKIN EXPRESS 2021. Intitulée "Sur les pistes de la terre rouge", la prochaine saison de Pékin Express met en scène huit nouveaux binômes.

[Mis à jour le 23 février 2021 à 14h19] Après la saison All Star l'an passé, huit nouveaux binômes tentent l'aventure Pékin Express. La course d'aventure revient ce mardi 23 février 2021 dès 21h05 sur M6. De nouveaux duos hauts en couleur partent pour l'Ouganda, la Grèce et la Turquie : on va retrouver notamment un binôme de collègues, des parents et enfants, deux frères fêtards, un couple venu du Nord de la France, mais aussi le fameux duo d'inconnus. Vous pouvez retrouver leurs portraits dans le diaporama plus bas dans cet article.

Cette saison 14 de Pékin Express a mis plus de temps qu'à l'accoutumée à voir le jour, puisque le coronavirus a forcé l'interruption du tournage. Le parcours a dû être repensé, puisqu'à l'origine, les candidats devaient traverser l'Ouganda, l'Ethiopie avant de rejoindre les Émirats Arabes Unis. Malgré tout, cette édition 2021 du jeu de M6 a droit à son lot de nouveautés, qui débutent dès le premier épisode pour les candidats, puisque l'aventure débutera dès la descente de l'avion. Plusieurs panneaux viendront rythmer leur parcours, comme le "panneau voiture bonus", et le panneau "voiture interdite".

Un accident de la route mortel en marge du tournage

Le tournage de Pékin Express a été interrompu en octobre dernier en raison d'un grave accident de la route. Les caméras de M6 étaient posées en Turquie : un automobiliste de 82 ans a perdu le contrôle de sa voiture et aurait percuté deux autres véhicules en face. Dans l'un d'eux, se trouvaient deux membres de la production, un cameraman, un chauffeur turc et une équipe de candidats. L'automobiliste de 82 ans est mort des suites de ses blessures, tandis que les participants et le cameraman de Pékin Express ont été légèrement blessés. L'un des participants du jeu a même passé deux nuits à l'hôpital après avoir subi des points de suture : suite à cet accident, le candidat en question et son coéquipier sont sortis du jeu sur décision médicale. Le chauffeur turc de la voiture s'en est sorti indemne. Selon le rapport de police, la responsabilité des équipes de Pékin Express, que ça soient les candidats, la production ou les équipes techniques, n'est pas engagée dans ce dramatique accident.

L'édition 2021 de Pékin Express proposera de découvrir huit binômes. Contrairement à l'édition 2020, les candidats ne sont pas connus des téléspectateurs. Certains sont en couple, d'autres font partie de la même famille, et un duo ne s'est jamais rencontré avant le jeu d'aventure. Ci-dessous, on vous récapitule l'ensemble des binômes de Pékin Express 2021. Vous pouvez retrouver leurs portraits en cliquant ici.

Cinzia et Rose-Marie, deux amies

Arnaud et Pierre-Louis, deux frères

Nour et Kaoutar, mère et fille

Noël et Florent, deux collègues et amis

Loïc et Sabine, le duo d'inconnus

Jonathan et Aurore, couple marié

Jenny et Crisoula, tante et nièce

Christophe et Claire, père et fille

On ne connaît pas encore les gagnants de Pékin Express 2021. L'édition précédente, Pékin Express All Stars, a vu la victoire du couple corse Julie et Denis, finalistes de la saison 2013. Au cours de cette finale diffusée le 7 avril 2020, ils affrontaient les sœurs lilloises Pauline et Aurélie, finalistes de la saison 3.

Pékin Express est diffusé le mardi soir à partir de 21h05. C'est M6 qui diffuse ce jeu d'aventure depuis sa création. Mais si vous avez raté un épisode, il est toutefois possible de le rattraper en replay. Dès le lendemain de sa diffusion, la sixième chaîne le met en ligne pendant huit jours sur sa plateforme de streaming et de replay 6play.

