"Miss France 2022 : Inès Reg a-t-elle taclé Diane Leyre ?"

MISS FRANCE. Diane Leyre a été élue Miss France 2022 ce samedi 11 décembre 2021. Mais alors que la candidate était la favorite du jury, plusieurs médias rapportent qu'elle aurait été critiquée par l'humoriste et jurée Inès Reg.

11:35 - Comment a voté le public ? Le classement des Miss selon les téléspectateurs Le public représente 50% des votes à l'élection Miss France chaque année. Pour ce concours 2022, les téléspectateurs ont préféré Miss Martinique à la gagnante, Miss Ile-de-France. Ci-dessous, voici l'ordre de préférence du public ce samedi 11 décembre, selon des informations de Gala : Miss Martinique Miss Alsace Miss île-de-France Miss Tahiti Miss Normandie 11:10 - Diane Leyre n'était pas la favorite du public Diane Leyre a été élue Miss France 2022. Cependant, ce n'était pas elle qui remportait l'adhésion du public. Selon des informations de Gala, les téléspectateurs auraient donné leurs votes à Miss Martinique. La jeune femme s'est toutefois classé première dauphine : si le public n'a pas plébiscité Miss Ile-de-France, elle a obtenu les votes du jury, qui représente 50% du résultat final. 10:49 - Le classement complet de Miss France 2022 Diane Leyre a remporté l'élection Miss France 2022 ce samedi. Elle est arrivée en tête du classement final devant : Miss Martinique, Floriane Bascou, est sa première dauphine, suivie de Miss Alsace (Cécile Wolfrom, deuxième dauphine), Miss Tahiti (Tumateata Buisson, troisième dauphine) et Miss Normandie (Youssra Askry, quatrième dauphine). 10:17 - Portrait de Diane Leyre, nouvelle Miss France 2022 Diane Leyre a remporté la couronne de Miss France 2022 ce samedi 11 décembre 2021. La jeune femme, qui représentait l'Ile-de-France, est âgée de 24 ans. Après avoir obtenu un Bachelor en Business Administration, la reine de beauté travaille dans une entreprise de promotion immobilière à Paris. Elle a également lancé sa propre marque de mode. Diane Leyre a révélé que parmi ses passions, on trouvait la lecture, et particulièrement celle de romans britanniques. 09:54 - Inès Reg aurait taclé Miss France 2022 avant sa victoire Plusieurs médias rapportent ce lundi 13 décembre 2021 que Diane Leyre, nouvelle Miss France, n'aurait pas fait l'unanimité des membres du jury. Si la jeune femme de 24 ans aurait obtenu sa victoire grâce aux jurés, elle se serait fait taclée par Inès Reg lors d'une séquence de question-réponse. Alors que la candidate de l'Ile-de-France répondait à une question d'internautes, la caméra a fait un gros plan sur l'humoriste qui aurait marmonné à son voisin : "Elle, je peux pas !" Cependant, le son n'a pas été enregistré, donc on ne peut pas savoir si Inès Reg était sérieuse ou si elle plaisantait.



Elue le 11 décembre 2022 au Zénith de Caen, Diane Leyre est devenue Miss France 2022 après avoir été choisie pour représenter la région Île de France. Ce faisant, elle prend la succession d'Amandine Petit, qui l'a couronnée elle-même face à son public. Détentrice d'un Bachelor de business administration, Diane Leyre travaille dans une entreprise de promotion immobilière à Paris et possède sa propre marque de mode.

Le classement complet de Miss France 2022 a été dévoilé le samedi 11 décembre 2021. Tout d'abord le top 15, puis le top 5 et enfin Miss France 2022 et ses quatre dauphines. Découvrez le classement complet ci-dessous :

Miss France 2022 : Diane Leyre (Miss Île de France) Première dauphine : Floriane Bascou (Miss Martinique) Deuxième dauphine : Cécile Wolfrom (Miss Alsace) Troisième dauphine : Tumateata Buisson (Miss Tahiti) Quatrième dauphine : Youssra Askry (Miss Normandie) Dans le top 15 : Miss Languedoc-Roussillon, Miss Pays de la Loire, Miss Côte d'Azur, Miss Rhône-Alpes, Miss Lorraine, Miss Réunion, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Guyane, Miss Corse, Miss Aquitaine

29 candidates participaient à Miss France cette année. Les participantes de l’édition 2022 ont toutes été élues des mois de juin à octobre 2021. Contrairement à l'an dernier, Miss Tahiti était de retour dans la compétition, tandis que Miss Wallis et Futuna, Miss Saint-Pierre-et-Miquelon et Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy n’ont pas pu se présenter cette année. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des candidates à Miss France 2022.