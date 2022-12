"Miss France 2023 : qui sont les candidates favorites ? Infos sur l'élection"

MISS FRANCE. Les 30 candidates de Miss France ont entamé leur dernière semaine de préparation avant l'élection 2023 samedi. Y a-t-il déjà des favorites ? Photos, portraits, jury, on vous explique tout.

11:04 - Pourquoi Miss Nord-Pas-de-Calais est la plus médiatisée ? Agathe Cauet, qui représente le Nord-Pas-de-Calais à l'élection Miss France 2023, est l'une des candidates favorites. Elle est en tout cas l'une des plus médiatisées. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer : d'abord, beaucoup lui prêtent une ressemblance avec d'autres reines de beauté, comme Iris Mittenaere ou Camille Cerf. Cette infirmière de 24 ans a également été touchée par la maladie, ce qui lui confère un capital sympathie supplémentaire sur d'autres participantes. Elle a en effet eu une tumeur "borderline" à 17 ans. "J'ai aujourd'hui un ovaire en moins, confie-t-elle à TV Mag. Le tatouage en forme d'arc de fleur que j'ai au niveau de l'aine droite le représente." Enfin, le Nord-Pas-de-Calais a longtemps été favorite du concours, avec trois candidates élues quasiment consécutivement depuis 2015. Agathe Cauet sera-t-elle élue Miss France ? Réponse samedi soir. 10:33 - Carla Bruni et Gims interprèteront leur nouveau titre lors de Miss France 2023 TF1 vient d'annoncer ce mardi 13 décembre 2022 la présence exceptionnelle de Carla Bruni et Gims lors de la soirée Miss France. Les deux artistes viendront sur la scène du MACH 36 de Châteauroux pour interpréter "Demain", leur nouveau titre. Celui-ci a été écrit et composé par Gims pour l'épouse de Nicolas Sarkozy. Ce morceau est déjà disponible sur son nouvel album, "Les dernières volontés de Mozart Symphony". 10:00 - L'élection Miss France a lieu dans cinq jours seulement Miss France 2023 approche à grands pas. C'est dans cinq jours, ce samedi 17 décembre 2022, que le concours de beauté national aura lieu au MACH 36 de Châteauroux. L'élection est également à suivre en direct sur TF1, à partir de 21h10, comme chaque année. Elle est présentée par Jean-Pierre Foucault et, pour la dernière fois, par Sylvie Tellier.

L'élection Miss France se déroulera le samedi 17 décembre 2022 dès 21h10, au MACH 36 de Châteauroux. La Guadeloupe a déjà accueilli le voyage de préparation cette année fin novembre, avant la soirée d'élection nationale diffusée sur TF1 à la fin de l'année. Miss France 2023 est actuellement en préparation, maintenant que toutes les candidates en compétition sont connues. Elles doivent désormais répéter avant de défiler pour le grand soir.

Le test de culture générale du concours Miss France 2023 a eu lieu en Guadeloupe deux jours après l'arrivée des candidates et a été dévoilé à la presse le 24 novembre 2022. Miss Normandie, Miss Champagne-Ardenne et Miss Rhône-Alpes ont eu les meilleures notes. Vous pensez faire mieux ou aussi bien ? Faites le questionnaire de culture générale Miss France ci-dessous. Si le test ne s'affiche pas, cliquez ici.

Le jury de Miss France 2023, qui élit la gagnante à 50%, a été dévoilé par TF1 le 1er décembre. Francis Huster a été choisi pour diriger les jurés. Il sera entouré de la judoka Clarisse Agbegnenou, de l'agent artistique Dominique Besnehard, de l'acteur Arnaud Ducret, du chanteur Kendji Girac, de la chanteuse et actrice Camille Lellouche et de l'ancienne Miss France Marine Lorphelin. L'émission est présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, en présence de Cindy Fabre.

Elue le 11 décembre 2022 au Zénith de Caen, Diane Leyre est devenue Miss France 2022 après avoir été choisie pour représenter la région Île de France. Ce faisant, elle prend la succession d'Amandine Petit, qui l'a couronnée elle-même face à son public. Détentrice d'un Bachelor de business administration, Diane Leyre travaille dans une entreprise de promotion immobilière à Paris et possède sa propre marque de mode.

