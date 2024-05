Mask Singer : Inès Reg sait qui se cache derrière la Perruque, et nous aussi !

Quatrième volet de la saison 6 de Mask Singer 2024 ce soir sur TF1. Un nouveau costume échevelé d'une grande beauté fait son entrée, et on sait qui se cache derrière ce masque.

En direct

22:17 - On sait qui se cache derrière la Perruque (enfin presque) Avec tous les indices donnés par les enfants, on pense être en mesure de vous dire qui se cache derrière le costume de la Perruque. Il s'agit de Marinette du dessin animé Miraculous ! Les cheveux bleus, le yoyo, le jeune âge... tout laisse à penser qu'il s'agit de l'héroïne préféré du jeune public.

22:06 - La Perruque fait son entrée sur le plateau ! La Perruque va chanter et ce sera sa chance d'intégrer l'aventure : elle va devoir immédiatement séduire. Si le public lui préfère le Robolapin, elle sera obligée de se démasquer. "Cheveux bleus, yeux bleus, Paris" sont les premiers indices donnés par les enfants. Ce à quoi une petite fille ajoute "À mon anniversaire, j'étais déguisée comme ça".

22:02 - Le premier vote sauve deux personnages.. et en met un en ballotage Au terme d'un vote, la Perle et le Léopard sont sauvés et seront de retour la semaine prochaine. Le Robolapin est en ballotage.

21:56 - Raphaël Mezrahi de plus en plus soupçonné d'être le Robolapin Moment de vérité pour le Robolapin. En voyant sa photo, les enfants trouvent que la personne qui se cache sous le costume du Robolapin "a une tête de cornichon", est mal coiffé, a l’air d’être "un vieillard" et pourrait être "acteur". Sur scène, cette célébrité chante Les marionnettes de Christophe. "Il n'a pas la plus belle voix mais une énergie communicative", dit de lui Kev Adams. Laurent Ruquier, qui sait qui se cache sour le costume, dit de lui que Christophe est un de ses chanteurs préférés. Son souvenir enfance ? Un smiley car il est souvent "déprimé". Pour Chantal Ladesou, c'est évident, elle fait le lien avec La nuit de la déprime, un événement organisé par Raphaël Mezrahi.

21:36 - Chimène Badi ou.. Patricia Kaas sous les poils du Léopard ? Le Léopard chante sur "So What" de Pink, juste après que les enfants aient raconté ce qu'ils ont vu et entendu de la célébrité. Concernant la photo : « C’est une fille » « on dirait qu’elle a 31 ans » « elle est très bronzée » « on dirait qu’elle a pris des coups de soleil ». Avec la voix, les bambins réagissent ainsi : « elle fait penser à Mary Popins » « elle a une voix aiguë».

21:26 - La Perle est une chanteuse brune ! Les enfants ont regardé une photo de la Perle et ont dit d'elle qu’elle a « l’air jeune », qu'elle a « des cheveux noirs », qu'elle « prend des décisions sérieuses ». En entendant sa voix, une petite fille a dit spontanément : « je l’écoute toujours dans la voiture et aussi un peu à la maison et on danse ».

21:21 - Une premier match à trois La Perle, le Léopard et le Robolapin sont les premiers à s'affronter dans un match. Pour rappel, la Perle "a quitté sa famille tropicale pour vous mettre l'eau à la bouche", le Léopard est une "star qui enregistre très souvent des émissions à la télé et à la radio" et le Robolapin est "un roi du buzz".

21:18 - Mask Singer commence, les indices donnés par des invités très spéciaux Alors que l'émission débute, Camille Combal confirme que cet épisode est consacré à un public particulier. Un "Spécial Enfants". Tous les indices seront donc donnés par des enfants.

21:09 - Et si l'Hippopotame était.. ... Agustin Galiana ? C'est en tous cas l'hypothèse de nos confrères de Purepeople. Le soleil ferait référence à son dernier album "Plein Soleil", les clémentines à sa participation à la série Clem de 2016 à 2023 sur TF1. Le tout validé par le léger accent espagnol perçu lors de sa seconde prestation.

20:43 - Camille Combal révèle le lien entre la Perruque et Sia Si les jurés et les téléspectateurs ont reconnu le look de Sia en voyant la Perruque, ce n'est pas un hasard : c'est bien Charlie Le Mindu, créateur de costumes notamment pour Lady Gaga et Sia, qui a conçu ce masque dingue.

20:36 - Les premières hypothèses des internautes "On veut Sia ou rien", exige un internaute. "Ce serait trop facile que ce soit Sia mais si c'est vraiment elle c'est INCROYABLE", lance un autre. "Le costume fait énormément penser à Sia, mais elle sera reconnue très vite avec sa voix. Si c'est vraiment elle, ce serait incroyable", lit-on encore. L'enquête sur ce personnage leur donnera-t-il raison ?

20:23 - Premiers indices sur la Perruque L'indice est maigre mais donne quand même une première orientation à l'enquête. TF1 a diffusé une courte vidéo sur les réseaux sociaux avec cette phrase sur la Perruque : "Je suis connue mondialement". Heureusement, la semaine dernière, dans la deuxième partie de soirée Mask Singer, l'enquête continue, plusieurs mots ont été révélés autour de ce nouveau personnage : Paris, Etonnant, Résistance, Résilience, Union, Quatorze, Urgence, Equipe.