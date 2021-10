"Miss France : candidates, dates...Tout sur l'édition 2022"

MISS FRANCE 2022. Dans quelques semaines, se déroulera l'élection Miss France à Caen. Des candidates restent encore à élire avant le grand soir, qui révélera le nom de celle qui succèdera à Amandine Petit.

[Mis à jour le 4 octobre 2021 à 18h04] Dans quelques semaines, on connaîtra le nom de celle qui portera la couronne Miss France et qui succédera à Amandine Petit. L'élection nationale se déroulera le 11 décembre 2021, si les conditions sanitaires le permettent, au Zénith de Caen. Pour l'heure, les conditions d'accès du public n'ont pas été précisées. Comme c'est le cas depuis 1995, Jean-Pierre Foucault animera la soirée, en compagnie de Sylvie Tellier.

Mais avant l'élection Miss France, les candidates doivent encore être élues. De nombreuses Miss régionales ont été désignées par les comités, mais quelques-unes restent encore à être choisies. Lorsque ce sera fait, les candidates à Miss France 2022 s'envoleront pour la Réunion au mois de novembre, pour le traditionnel voyage de préparation. Au programme : plusieurs activités, un entraînement pour le grand soir, mais aussi la traditionnelle séance de photographies et le test de culture générale.

Tout savoir sur Miss France 2022

La date de la prochaine élection Miss France sera le 11 décembre 2021, si les conditions sanitaires le permettent. Comme chaque année, on devrait connaître le nom de Miss France 2022 en fin d'année. Le concours se déroulera cette année au Zenith de Caen, en Normandie d'où est originaire Amandine Petit.

Depuis l'été 2021, les candidates à Miss France 2022 sont élues chacuen dans leur région. A l'heure où nous écrivons ces lignes, toutes les participantes au concours de beauté national ne sont pas encore connues : on ne connaît donc peut-être pas encore le visage de celle qui succèdera à Amandine Petit ! Contrairement à l'an dernier, Miss Tahiti est de retour dans la compétition, tandis que Miss Wallis et Futuna a dû se retirer en raison de l'épidémie de coronavirus. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des candidates élues mais aussi les dates des prochaines élections régionales, avant la grande soirée Miss France le 11 décembre.

Miss Tahiti : Tumateata Buisson, élue le 25 juin 2021 à Papeete

: Tumateata Buisson, élue le 25 juin 2021 à Papeete Miss Guyane : Mélysa Stephenson, élue le 17 juillet 2021 à Cayenne

: Mélysa Stephenson, élue le 17 juillet 2021 à Cayenne Miss Corse : Emma Renucci, élue le 24 juillet 2021 à Porticcio

: Emma Renucci, élue le 24 juillet 2021 à Porticcio Miss Provence : Eva Navarro, élue le 30 juillet 2021 à Cogolin

: Eva Navarro, élue le 30 juillet 2021 à Cogolin Miss Guadeloupe : Ludivine Edmond, élue le 6 août 2021 au Gosier

Ludivine Edmond, élue le 6 août 2021 au Gosier Miss Languedoc-Roussillon : Marion Ratié, élue le 31 juillet 2021 à Beaucaire

: Marion Ratié, élue le 31 juillet 2021 à Beaucaire Miss Nouvelle Calédonie : Emmy Chenin, élue le 21 août 2021 à Nouméa

: Emmy Chenin, élue le 21 août 2021 à Nouméa Miss Réunion : Dana Virin, élue le 28 août 2021 à Saint Denis

: Dana Virin, élue le 28 août 2021 à Saint Denis Miss Poitou-Charentes : Lolita Ferrari, élue le 3 septembre 2021 au Futuroscope

: Lolita Ferrari, élue le 3 septembre 2021 au Futuroscope Miss Midi-Pyrénées : Hannah Friconnet, élue le 4 septembre 2021 à Villemur-sur-Tarn

Hannah Friconnet, élue le 4 septembre 2021 à Villemur-sur-Tarn Miss Aquitaine : Ambre Andrieu, élue le 5 septembre 2021 à Bordeaux

: Ambre Andrieu, élue le 5 septembre 2021 à Bordeaux Miss Auvergne : Anais Werestchack, élue le 10 septembre 2021 au Puy-en-Velay

: Anais Werestchack, élue le 10 septembre 2021 au Puy-en-Velay Miss Franche-Comté : Julie Crétin, élue le 11 septembre à Dole

: Julie Crétin, élue le 11 septembre à Dole Miss Bretagne : Sarah Conan, élue le 18 septembre 2021 à Ploemeur

Sarah Conan, élue le 18 septembre 2021 à Ploemeur Miss Pays de la Loire : Line Carvalho, élue le 18 septembre 2021 à Château-Gontier

: Line Carvalho, élue le 18 septembre 2021 à Château-Gontier Miss Rhône-Alpes : Charlotte Faure, élue le 25 septembre 2021 à Chambéry

: Charlotte Faure, élue le 25 septembre 2021 à Chambéry Miss Bourgogne : Chloé Galissi, élue le 26 septembre 2021 à Chevigny-St-Sauveur

: Chloé Galissi, élue le 26 septembre 2021 à Chevigny-St-Sauveur Miss Limousin : Julie Beve, élue le 1er octobre 2021 à Brive-la-Gaillarde

: Julie Beve, élue le 1er octobre 2021 à Brive-la-Gaillarde Miss Ile-de-France : Diane Leyre, élue le 3 octobre 2021 à Dammarie-les-Lys

: Diane Leyre, élue le 3 octobre 2021 à Dammarie-les-Lys Miss Mayotte : élection le 6 octobre 2021

: élection le 6 octobre 2021 Miss Lorraine : élection le 9 octobre 2021

: élection le 9 octobre 2021 Miss Martinique : élection le 9 octobre 2021

: élection le 9 octobre 2021 Miss Alsace : élection le 10 octobre 2021 à Sélestat

élection le 10 octobre 2021 à Sélestat Miss Champagne Ardenne : élection le 15 octobre 2021

: élection le 15 octobre 2021 Miss Nord-Pas-de-Calais : élection le 16 octobre 2021

: élection le 16 octobre 2021 Miss Picardie : élection le 17 octobre 2021 à Beauvais

: élection le 17 octobre 2021 à Beauvais Miss Côte d'Azur : élection le 22 octobre 2021

élection le 22 octobre 2021 Miss Normandie : élection le 23 octobre 2021 à Coutances

: élection le 23 octobre 2021 à Coutances Miss Centre Val de Loire : élection le 24 octobre 2021 à Dreux

Le 19 décembre 2020, c'est Amandine Petit, Miss Normandie 2020, qui a été sacrée Miss France 2021. Elle est la première Normande à être couronnée depuis Malika Ménard en 2010. Âgée de 23 ans, Amandine Petit avait déjà participé au concours Miss Normandie à l'âge de 18 ans. Originaire de Bourguébus près de Caen (Calvados), elle est actuellement étudiante à l'IAE de Caen et travaille sur son Master 2 en management des établissements et structures gérontologiques. Dans le Top 5 en final, Amandine Petit s'est imposée face à Miss Alsace, Miss Provence, Miss Côte d'Azur et Miss Bourgogne qui deviennent donc ses dauphines pour l'année 2021.