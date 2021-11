"Miss France : date, candidates, photos... Les dernières infos sur l'élection 2022"

MISS FRANCE 2022. L'élection Miss France approche à grand pas. Le 11 décembre prochain, nous connaîtrons le nom de celle qui remplacera Amandine Petit. Candidates, photos, retrouvez toutes les infos sur le concours 2022.

L'essentiel

Plus qu'un mois avant de connaître le nom et le visage de celle qui remplacera Amandine Petit. L'élection Miss France se déroule le 11 décembre 2021, au Zénith de Caen. Les 29 candidates qui défileront sur le podium normand ont toutes été élues et vont prochainement entamer leur voyage de préparation. Ceux qui suivent chaque année la retransmission du concours de beauté sur TF1 peuvent d'ores et déjà établir leurs pronostics et choisir leur favorite pour remporter la couronne 2022. En ce mois de novembre, c'est à La Réunion que se déroule le traditionnel voyage de préparation. Au programme de ces quelques jours, chacune des candidates va participer à différents ateliers et plusieurs activités afin de se préparer à l'élection et de se démarquer auprès du jury.

Car le voyage de préparation de Miss France n'est pas à prendre à la légère : c'est au cours de ce séjour à La Réunion que seront pris les premiers clichés officiels de chacune des candidates, les photographies en maillot de bain, mais c'est surtout à l'occasion de ces quelques jours qu'a lieu le test de culture générale. Celui-ci établit une première sélection parmi les candidates en lice : celles qui se retrouvent avec les pires notes peuvent voir leurs chances de se hisser dans le top 15 et donc de devenir Miss France s'amoindrir considérablement. Par la suite, les participantes au concours de beauté national répéteront avant le grand soir, ou le public de Caen mais également les téléspectateurs de TF1 pourront suivre le sacre de la remplaçante d'Amandine Petit. Dans cet article, retrouvez les dernières infos sur l'élection Miss France 2022.