"Miss France 2022 : y a-t-il déjà des candidates qui se démarquent ? Les favorites"

MISS FRANCE. Les 29 candidates Miss France ont passé leur grand oral devant un jury qui a choisi les 15 finalistes de la soirée. Le public votera durant la soirée pour les Miss encore en compétition. Sur Instagram et dans les sondages, certaines se démarquent déjà.

Miss France classement L'essentiel Miss France 2022 a lieu demain, ce samedi 11 décembre 2021. Amandine Petit va céder sa couronne à l'une des 29 candidates en compétition, dans une cérémonie retransmise sur TF1 à 21h05 en direct du Zénith de Caen. Il est toujours difficile de deviner avant l'élection laquelle pourrait l'emporter et de faire ses pronostics. Mais certaines Miss partent déjà favorites. Selon Instagram, Cécile Wolfrom arriverait en tête dans le coeur des internautes. Miss Alsace 2021 cumule en effet plus de 87 000 abonnés, loin devant Miss Champagne-Ardenne (50 000 abonnés), Miss Provence (40 000 abonnés) et Miss Nord-Pas-de-Calais (35 000 abonnés). Cependant, Instagram n'est pas toujours fiable pour savoir réellement qui pourrait gagner l'élection Miss France. Car un jury détermine chaque année le top 15 avant même que le début de l'élection. Les membres du jury Miss France ont déjà fait passer aux 29 candidates un grand oral, au cours duquel l'éloquence des participantes est mis à l'épreuve. Comme nous l'apprend TV Mag, une participante peut également demander à ne pas faire partie des finalistes si elle ne s'en sent pas capable. Il est donc possible qu'une favorite sur Instagram n'ait pas été sélectionnée par le jury et soit déjà éliminée, avant même la diffusion de Miss France. Le questionnaire de culture générale est également un indicateur, puisqu'une candidate qui n'a pas la moyenne peut se faire écarter par le jury. Miss Normandie est arrivée en tête, suivie de Miss Pays de la Loire et Miss Aquitaine. Enfin, les sondages proposés par différents médias sont également un indicateur de la tendance du public, qui vote à 50% au cours de l'élection Miss France. À l'heure actuelle, sur Linternaute.com, Miss Martinique emporte l'adhésion de nos lecteurs, suivie de Miss Rhône-Alpes et Miss Bourgogne. Votez pour votre candidate favorite en cliquant ici. Ci-dessous, retrouvez les photos des Miss ainsi que toutes les informations sur l'élection 2022. Voir les photos Les candidates de Miss France 2022 en images

10:38 - Découvrez les candidates à Miss France 2022 en images Si 15 candidates ont déjà été sélectionnées pour poursuivre la compétition Miss France 2022, elles seront bien 29 à défiler au zénith de Caen, sans que l'on sache à l'avance lesquelles sont finalistes. Cette année, trois régions manquent à l'appel : Saint-Martin et Saint-Barthelemy, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour choisir sa favorite ou faire ses pronostics, rien de mieux que les photos des Miss pour se faire une idée. Découvrez les photos de chacune des candidates à Miss France 2022 en cliquant ici. Votez pour vos favorites à Miss France 2022 Qui succèdera à Amandine Petit en tant que Miss France ? Les 29 Miss régionales sont désormais connues, les premières photos officielles dévoilées, et chacun peut faire son pronostic sur sa candidate préférée avant l'élection, qui aura lieu à Caen le 11 décembre prochain. Cliquez ci-dessous pour voter pour votre favorite à Miss France 2022. Votez pour votre candidate favorite pour Miss France 2022 10:02 - Les 15 finalistes ont déjà été choisies Les jeux sont presque fait, et la soirée Miss France n'a pas encore commencé. Au cours de la semaine avant l'élection 2022, les 29 candidates ont passé un grand oral devant un jury. L'objectif : évaluer leur éloquence, leur prestance, leur charisme, mais aussi leur comportement durant le voyage de préparation, afin de sélectionner les 15 candidates qui ont les qualités pour être reine de beauté. Avant même que le concours de beauté n'ait lieu, le sort des candidates est déjà scellé. Mais ni les candidates, ni le public, ne sont au courant du choix des juges ni des raisons qui les ont poussé à plébisciter une Miss au lieu d'une autre. 09:30 - L'élection Miss France a lieu demain ! Miss France 2022, c'est demain ! Ce samedi 11 décembre 2021, on connaîtra le nom de celle qui succède à Amandine Petit en tant que plus belle femme de l'Hexagone. L'élection est retransmise en direct du zénith de Caen à 21h05 sur TF1. Le nom de la gagnante sera connu comme chaque année un peu après minuit.

Les 29 candidates de Miss France 2022 sont connues, puisqu'elles ont toutes été élues au cours de l'été 2021 et au début de l'automne. Contrairement à l'an dernier, Miss Tahiti est de retour dans la compétition, tandis que Miss Wallis et Futuna et Miss Saint-Martin et Saint-Barthelemy ont dû se retirer en raison de l'épidémie de coronavirus. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des candidates élues avant la grande soirée Miss France, le 11 décembre 2021.

La prochaine élection Miss France aura lieu ce samedi 11 décembre 2021. Le concours de beauté sera retransmis à cette date, d-s 21h05, en direct sur TF1. C'est au Zénith de Caen, fief d'Amandine Petit qu'a lieu cette année la grande soirée Miss France 2022.

On ne connaît pas encore le nom ni le visage de celle qui sera élue Miss France 2022. Elle succédera à Amandine Petit, élue Miss Normandie le 19 décembre 2020. Elle est la première Normande à être couronnée Miss France depuis Malika Ménard en 2010. Âgée de 23 ans, Amandine Petit avait déjà participé au concours Miss Normandie à l'âge de 18 ans. Originaire de Bourguébus près de Caen (Calvados), elle est actuellement étudiante à l'IAE de Caen et travaille sur son Master 2 en management des établissements et structures gérontologiques.