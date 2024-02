Danse avec les Stars 2024 : "C'est pas la samba du Brésil ça !" Cristina Cordula invective le jury

Le Québec et la France, c’est une grande histoire d’amour dans Danse avec les stars. Outre Jean-Marc Généreux, pilier historique qui est de retour dans l’émission en tant que juré après plusieurs saisons d’absence, le jury accueille cette année Mel Charlot. La chorégraphe et directrice artistique a travaillé pour les plus grands artistes, parmi lesquels Beyoncé, Cardi B, Kanye West, ou encore Pharrell Williams. Mel Charlot a déclaré pouvoir amener à l’émission sa « bonne énergie, mon expertise mais aussi mon expérience en compétition... J'ai fait beaucoup de compétition avant de rentrer dans l'industrie et de travailler avec les artistes."

19:58 - On connaît déjà tous les couples de cette saison !

Avant même le début de cette saison, la production a révélé comment étaient composés les couples de cette saison. On vous les donne tous : Adeline Toniutti et Adrien Caby, Caroline Margeridon et Christian Millette, Natasha St-Pier et Anthony Colette, Black M et Elsa Bois, Keiona et Maxime Dereymez, Cristina Cordula et Jordan Mouillerac, Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil, Coeur de Pirate et Nicolas Archambault, James Denton et Candice Pascal, Inès Reg et Christophe Licata, Nico Capone et Inès Vandamme, Roman Doduik et Ana Riera.