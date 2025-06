Famille je vous aime : le grand retour de Michel Drucker en prime time, avec une émission très personnelle

A 82 ans, Michel Drucker se relance dans une nouvelle émission en prime time, avec des stars et des histoires de familles dedans.

C'est le grand retour de Michel Drucker en prime time. A 82 ans, l'animateur vedette présentera ce vendredi 13 juin sur France 3 une nouvelle émission très personnelle, intitulée Familles, je vous aime. Un concept né des liens tissés au fil des années par Michel Drucker, avec de nombreux artistes, mais aussi leurs proches.

Car le grand public le sait sans doute moins que les fidèles de Vivement dimanche : Michel Drucker n'est pas seulement l'animateur indéboulonnable et l'intervieweur complaisant qu'on peut voir chaque semaine à la télévision. "Depuis des années, j'établis des relations amicales et chaleureuses avec les artistes, mais aussi avec leurs parents", expliquera Michel Drucker en ouverture d'émission, comme l'indique la note d'intention de France Télévisions. "Je connais tous les parents de tous les artistes depuis que je fais ce métier. Et si on faisait une émission qui réunirait enfants et parents pour parler de la famille…"

Après une décennie à les côtoyer, il a aussi voulu en faire profiter le public. Et pour l'émission, le parrain du PAF a choisi, justement, un parrain de cœur : Gad Elmaleh, accompagné de ses parents, Régine et David. "Entre Michel Drucker et l'humoriste, c'est une longue et belle histoire marquée par une première rencontre inoubliable", peut-on lire. Les liens entre les deux hommes ont commencé lors d'une visite de Michel Drucker dans les coulisses du spectacle de Gad Elmaleh au Palais des Glaces.

L'histoire de Michel Drucker et de la mère de Gad Elmaleh

Dans les loges, l'humoriste va remercier Michel Drucker d'être venu pour le voir, mais aussi pour ses parents. Ce qui inspirera à Michel Drucker un coup de fil à la mère de Gad Elmaleh, qui habitait à l'époque à Casablanca, et qui marquera toute la famille et tout le quartier. "Quand t'es artiste, c'est compliqué, mais le jour où tu te fais druckeriser, bizarrement, tes parents sont d'accord !" s'amusera Gad Elmaleh lors du prime de vendredi.

Au casting de Familles, je vous aime, idéalement programmé entre la fête des mères et la fête des pères, on retrouvera donc Gad Elmaleh avec ses parents Régine et David, mais aussi Dany Brillant, Anne Roumanoff et Roman Doduick accompagnés de leurs maman. Michèle Bernier sera aussi de la partie avec ses enfants, Enzo et Charlotte Gaccio. Gérard Lanvin en compagnie de son fils, la famille Chedid au grand complet ou encore Laurent Voulzy et ses enfants seront également en plateau. David Hallyday et Olivier de Benoist, qui explorent le thème de la famille dans leurs spectacles, seront également présents.

Au fil de l'émission, "entre rires, émotions et chansons", Michel Drucker et ses invités célébreront ainsi l'esprit de famille. Une valeur chère à l'animateur, lui-même très attaché à la transmission et au si "bel esprit de famille". Sans compter que celle-ci a toujours inspiré les artistes que ce soit en chanson ou en humour. La boucle est bouclée.