L'Anneau : la date et le principe du premier jeu d'aventure de France 2 connus, un "Koh Lanta" d'hiver qui s'annonce terrible

France 2 innove avec un jeu d'aventure inédit tourné dans des conditions extrêmes, à 2500 mètres d'altitude. Date de première diffusion pendant les fêtes.

C'est un événement presque historique à la télévision : pour la première fois, France 2 se lance dans un programme d'aventures, un terrain exploré depuis longtemps par TF1 avec Koh Lanta ou M6 avec Pékin Express notamment. L'Anneau, dont la diffusion débute le mardi 30 décembre avec Laurent Luyat aux manettes, mettra à rude épreuve 13 candidats, sept femmes et six hommes âgés de 25 à 49 ans, dans un environnement aussi spectaculaire qu'hostile.

Tourné dans la station d'Isola, la plus haute des Alpes-Maritimes, ce Koh Lanta d'hiver plongera les participants dans des conditions glaciales à 2500 mètres d'altitude, comme l'a assuré Laurent Luyat dans l'émission Quelle époque ! dès le mois de mars. Neige, froid, loups à proximité dans le massif du Mercantour, manque d'oxygène... Autant de difficultés que devront braver les candidats, avec pour seul objectif de remporter 100 000 euros.

Le principe de L'Anneau, présenté également comme "le plus grand escape game de France" par France TV, s'annonce aussi simple que redoutable. Les 13 aventuriers devront rester à l'intérieur d'une zone délimitée virtuellement, le fameux "anneau" qui donne son nom à l'émission. Gare à ceux qui en sortiront : ils seront immédiatement éliminés ! Cet anneau pourra se rétrécir ou s'élargir, devenant le véritable maître du temps et du jeu.

Pour le côté visuel, Laurent Luyat évoque "un anneau diabolique virtuel (conçu grâce à des effets spéciaux)". Les joueurs y seront reliés par une montre connectée, baptisée "l'Aiguillon", qui leur donnera des consignes, une aide pour sauver leur peau parfois, mais aussi l'ordre de quitter la zone, synonyme d'élimination. Et attention : il y en aura dès le premier épisode.

Dans L'Anneau, les défis ne seront pas uniquement physiques. Valeurs humaines, logique et déduction seront aussi de la partie, tout comme les privations. De nourriture d'abord, puisque les candidats devront se contenter parfois de riz ou de fruits secs, mais aussi de sommeil, le bivouac ne comptant qu'une cabane, une tente "qui laisse passer le froid et le vent", selon Ouest-France qui a vu les premiers épisodes, et un igloo où il s'agira de dormir à même la glace pour les moins bien lotis.

Les profils des candidats, décrits comme "hyper attachants et motivés" par un Laurent Luyat très enthousiaste, permettront de créer une véritable aventure humaine. "On est surexcité", a encore confié l'animateur en conférence de presse mi-décembre. "Il y a 13 candidats qui vont être dans des conditions absolument terribles."

Avec des défis, de la stratégie et des alliances au menu, le programme s'inscrit donc clairement "dans l'esprit et les codes de Fort Boyard et Koh-Lanta", comme l'avait assuré le président de 2P2L, le producteur Jérôme Caza, dans Écran total en début d'année. Mais avec une particularité cette fois : "une partie patrimoniale" mettant en avant l'un des plus beaux et des plus sauvages paysages de France. Service public oblige.