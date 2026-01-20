Star Academy : qui est la candidate qui aurait tenté de s'évader du château ?

Alors que la "Star Academy" 2026 touche à sa fin, le journaliste Clément Garin évoque sur X une affaire "que la production tente d'étouffer depuis 15 jours".

"Exclu". Le mot est suivi de deux emojis en feu d'artifice et bâton de dynamite... Le journaliste Clément Garin, ancien chroniqueur de TPMP, et habitué des scoops et propos chocs sur les réseaux sociaux, a posté un des messages dont il a le secret sur X, ce lundi 19 janvier 2026. Selon ses "révélations", une candidate de la Star Academy aurait tenté de fuir le château de Dammarie-les-Lys, où une poignée de candidats (Sarah, Léa, Victor et Ambre) sont toujours enfermés en attente de la finale de la saison 13, le 7 février prochain sur TF1.

C'est une crise d'angoisse qui serait à l'origine de l'incident, après que la production aurait refusé à la candidate une nuit à l'hôtel pour souffler. Une demande que l'élève de la Star Academy aurait formulée à plusieurs reprises. Dans le détail d'après Clément Garin, la candidate, aujourd'hui éliminée, aurait en effet plusieurs fois demandé à la production ainsi qu'à la psychologue de l'émission de pouvoir passer une nuit loin des caméras et de la promiscuité du château, après plusieurs jours de mal-être lorsqu'elle était encore en course.

L'incident à la Star Academy serait survenu quelques temps après. Un vendredi soir vers 22h, la situation aurait dégénéré : la candidate aurait été victime d'une crise d'angoisse et aurait tenté de s'enfuir du château, provoquant une réunion de crise en urgence. Malgré cela, la production aurait maintenu son refus de la nuit à l'hôtel.

La Star Academy, émission de téléréalité avant tout

Le journaliste, qui a pu relayer des rumeurs mais a aussi dévoilé certaines informations majeures du monde de la télévision par le passé (comme l'élimination d'Emilien des 12 Coups de midi par exemple l'année dernière), affirme que ses informations proviennent d'un technicien travaillant au château. Elles auraient été recoupées par un(e) professeur(e) et un(e) élève de la Star Academy éliminé(e). Il indique également avoir recueilli des témoignages d'anciens candidats des saisons précédentes, décrivant les risques psycho-sociaux rencontrés durant leur aventure. Ce 20 janvier, il annonce une enquête complète avec l'identité de la candidate révélée. "Demain, je vous révélerai tous les détails de cette info que la production tente d'étouffer depuis 15 jours", a-t-il écrit sur X.

Il faut dire que la Star Academy souffre des maux rencontrés par de nombreux programmes de téléréalité : des candidats et candidates sous pression, dans l'espoir de remporter un jeu, une grosse somme d'argent, ou un concours artistique, séparés de leurs proches, enfermés 24 heures sur 24 ensemble pour passer des épreuves ou travailler en vue d'un prime. Le tout filmé la plupart du temps (même si la CSA avait en son temps imposé des temps pause), dans un environnement particulier où les émotions sont exacerbées et l'exposition médiatique parfois violente.

La Star Academy met en avant le soutien des candidats

Le château de Dammarie-les-Lys, lieu emblématique où vivent les candidats de la Star Academy pendant leur aventure télévisuelle, a ainsi été conçu pour créer une bulle immersive, entre cours de chant, de danse et de théâtre, répétitions, mais aussi évaluations hebdomadaires, sous l'œil constant des caméras. Une routine intense, couplée à l'isolement du monde extérieur, qui peut représenter un défi psychologique important pour certains participants.

Si la production de la Star Academy met généralement en avant l'encadrement dont bénéficient les candidats, notamment la présence d'une psychologue à leur disposition et d'un service juridique pour lutter contre les vagues de haine sur les réseaux, ces conditions de vie particulières peuvent parfois générer des tensions.

Lors de la saison 13 de la Star Academy, Clément Garin mentionne notamment une série d'orgelets apparus chez plusieurs élèves et révélée par Bastiaaan, qu'il associe à un terrain psychologique fragilisé. Et de conclure : "Bienvenue dans un monde sans foi ni loi où seuls l'audience et l'argent n'ont d'intérêt" (sic).