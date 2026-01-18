La date de la finale de la Star Academy est connue, une ancienne gagnante laisse fuiter un détail qui tue

La "Star Academy" 2025-2026 touche à sa fin avec la finale qui approche à grands pas.

La treizième saison de la Star Academy continue de passionner les téléspectateurs, vingt-cinq ans après le lancement du programme culte en 2001. L'émission est entrée ce week-end dans sa phase décisive avec une poignée d'élèves encore présents au château de Dammarie-les-Lys : Ambre, Sarah, Bastiaan, Anouk, Victor, Théo P., Jeanne, Léa et Mélissa. L'un d'eux ayant été éliminé hier en demi-finale !

Cette édition 2025 n'a pas manqué de rebondissements depuis son lancement. Les éliminations successives ont rythmé l'aventure, notamment celle de Noah qui a quitté le château après lors du quatrième prime, laissant un message émouvant à ses camarades. Plus surprenant encore, Ema, la candidate toulousaine, a marqué l'histoire du programme en choisissant d'abandonner l'aventure avant le vote final le 14 novembre, cédant sa place à Léane. Une première dans les annales de la Star Academy qui a fait couler beaucoup d'encre.

Au-delà des éliminations, états d'âme, et autres performances artistiques des candidats, d'autres sujets alimentent les débats passionnés : la date de la finale que TF1 tarde chaque année à dévoiler pour ménager le suspense. Une publication de Marine, gagnante de la douzième saison, a à ce titre mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Sur son compte Instagram, l'artiste a annoncé ses futures dates de concerts. Mais elle en a aussi annulé une.

Le spectacle prévu le samedi 7 février 2026 à Châlons-en-Champagne a en effet été reporté "suite à des contraintes de calendrier". Pour les fans de la Star Academy, cette annulation ne serait pas anodine et serait même un indice révélateur. Dans le brouhaha provoqué, un internaute a rapidement fait le calcul sur X : avec une demi-finale ce 24 janvier et une deuxième le 31 janvier, la date de la finale semble acquise.

Selon cette chronologie qui semble se tenir, la grande finale aurait ainsi lieu le 7 février prochain donnant un successeur ou une successeure à Pierre Garnier et Marine. TF1, qui espère que cet ultime prime se déroule sans accroc ni animosité sur les réseaux sociaux comme ce fut malheureusement le cas l'année dernière, a d'ailleurs aussi dévoilé un autre indice sur Instagram.

La production a en effet mis en ligne une story le 10 janvier 2026, sur le compte officiel de l'émission. TF1 et Endemol France ont lancé un message important : "Nous entrons dans la dernière ligne droite de cette saison de Star Academy. Elèves comme professeurs donnent tout, chaque jour, pour vivre cette aventure pleinement. Nous appelons chacun à rester du côté de la bienveillance, de l'encouragement et du soutien dans ses messages comme dans ses commentaires".

L'usage du terme "dernière ligne droite" a ainsi été perçu comme une confirmation, même si le message de la production était ailleurs, avec un avertissement clair : "Les attaques et la haine n'ont toujours pas leur place. TF1 et Endemol France restent attentifs et continueront à agir face à tout débordement". A bon entendeur...