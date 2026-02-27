Les Enfoirés : ils ne sont pas venus cette année, pourquoi l'édition 2026 compte autant d'absents
"La Ballade des Enfoirés" manque un peu de participants ce soir, sur TF1. Plusieurs artistes emblématiques manquent à l'appel pour cette édition 2026.
Vous n'étiez peut être pas tout à fait prêts, le concert des Enfoirés arrive déjà à la télévision. Diffusé habituellement en mars, le rendez-vous incontournable au profit des Restos du Cœur a pris un peu d'avance cette année et est diffusé ce vendredi 27 février 2026 sur TF1, à partir de 21h10. Un spectacle intitulé cette année "La Ballade des Enfoirés", qui a été enregistré comme chaque année en début d'année", en live. La série de concerts a eu lieu entre le 13 et le 19 janvier dernier à l'Accor Arena de Paris, devant 72 000 spectateurs répartis sur sept représentations.
Le spectacle des Enfoirés 2026 met en scène pas moins de 55 personnalités, parmi lesquelles des piliers comme Patrick Bruel, Zazie, Michèle Laroque, Jenifer, Patrick Fiori ou encore Lorie. La troupe s'est enrichie cette année de huit nouvelles recrues qui font leurs premiers pas sur la scène des Enfoirés : Helena et Marine, toutes deux révélées par la Star Academy, rejoignent l'aventure aux côtés de la chanteuse Styleto, de l'humoriste Jarry, de la violoniste Esther Abrami, des youtubeurs Tibo InShape ou encore McFly et Carlito.
Les Enfoirés ont aussi accueilli le footballeur et Ballon d'Or Ousmane Dembélé, pour une apparition exceptionnelle lors d'une des dates. Cette édition marque aussi le retour sur scène de Florent Pagny et Bénabar, absents depuis plusieurs années de l'événement caritatif.
Mimie Mathy et Jean-Louis Aubert absents des Enfoirés pour raisons de santé
Pourtant, derrière cette belle mobilisation autour des Enfoirés et des Restos, plusieurs absences notables ont marqué cette édition 2026. Plusieurs artistes n'ont pas pu honorer ce rendez-vous annuel pour diverses raisons, allant de problèmes de santé à des impératifs professionnels. Anne Marcassus, la directrice artistique du spectacle, a tenté de minimiser ces défections, pourtant nombreuses. "Vous savez, nous, on est heureux quand les gens sont là. On n'est pas triste quand ils ne sont pas là et on espère qu'ils reviendront vite", a-t-elle lâché à Puremedias.
Parmi les absents des Enfoirés pour raisons médicales, deux figures emblématiques de la troupe ont dû renoncer à participer. Mimie Mathy, présente l'année dernière mais en fauteuil, n'a pas pu monter sur scène cette année. "Elle a une bronchite carabinée", a expliqué Anne Marcassus, toujours dans les pages de Puremédias. Jean-Louis Aubert, qui totalise 23 éditions et n'avait pas manqué une seule édition depuis 2009, a également dû déclarer forfait. "Il a fait une allergie à des antibiotiques", a précisé la directrice artistique, avant d'ajouter : "Franchement, Jean-Louis, plus 'Enfoiré' que lui, il n'y a pas. C'est vraiment la mort dans l'âme qu'il n'est pas venu".
De Shy'm à Pierre Garnier, la grosse fatigue de certaines stars des Enfoirés
Les Enfoirés ont aussi perdu la chanteuse Shy'm, qui a participé à sept reprises à l'événement. La diva a également dû renoncer à cause de problèmes de santé persistants. Tête d'affiche de la comédie musicale "Chicago" au Casino de Paris depuis novembre, elle avait dû se mettre en retrait sur avis médical dès le 12 décembre. Le 13 février, elle révélait d'ailleurs encore sur Instagram ne pas être "prête" à revenir sur scène : "Je ressens encore des étourdissements quotidiens qui m'empêchent de monter sur scène et je suis contrainte de devoir prolonger mon absence", avait-elle avoué. Shy'm fait tout de même une apparition dans le clip de l'hymne des Enfoirés 2026 "Tout se casse".
Chez les Enfoirés, il y a ceux qui en ont marre, qui sont fatigué et peut être un peu aussi ceux qui boudent. Plusieurs artistes ont fait le choix de s'accorder une pause après des mois intenses d'activité. C'est le cas de Pierre Garnier, le grand vainqueur de la Star Academy 2024, qui avait rejoint la troupe l'année dernière mais n'est pas revenu pour cette édition 2026. Anne Marcassus a tenu à préciser que son absence était programmée : "Ce n'était pas prévu qu'il soit là cette année. Comme il y a beaucoup d'exposition pour ces artistes, ils ont besoin de faire une pause et je pense que Pierre en avait besoin. Mais il reviendra l'année prochaine", a-t-elle assuré.
Le chanteur normand de 23 ans avait d'ailleurs lui-même annoncé cette pause lors de son concert à l'Accor Arena le 9 décembre 2025. "On va se quitter un moment après ces quatre futures dates et j'espère que je reviendrai vous voir et que je serai en pleine forme, et que vous répondrez encore présent, et que je chanterai mes nouvelles chansons", avait-il confié à son public. "Franchement, je suis triste de vous quitter même si ça va me faire un peu de bien, du repos."
Pour les Enfoirés, contraintes d'agenda et rappeurs snobeurs
Kendji Girac figure également parmi les absents de cette édition 2026 des Enfoirés. Le chanteur était en pleine répétition pour sa nouvelle tournée au moment des enregistrements du spectacle à Paris Bercy, ce qui explique son indisponibilité. D'autres artistes ayant participé l'an dernier n'ont pas rempilé cette année, parmi lesquels Arnaud Ducret, Joyce Jonathan, Ibrahim Maalouf, ou Kad Merad, sans que les raisons précises de leur absence n'aient été communiquées.
Les Enfoirés doivent évidemment jongler entre les tournées, les tournages, les enregistrements, les projets personnels et autres aléas. Et puis il y a quelques artistes qui snobent un peu l'événement. Courtisés, "ni Gims ni Jul n'ont accepté de faire partie de l'aventure", a récemment indiqué Paris Match au sujet des Enfoirés 2026, alors même que leurs chansons sont reprises par la troupe. SCH, PLK, Ninho ou encore SDM sont également de ceux qui refusent de faire partie du show. Un fossé entre rappeurs et Enfoirés ?
En 2026, Bigflo et Oli ont aussi été pointés pour ne pas répondre aux sollicitations des Enfoirés depuis des années. Anne Marcassus garde pourtant le moral, toujours dans Paris Match : "Je ne désespère pas d'arriver à convaincre Bigflo et Oli de nous rejoindre. Mais, oui, ce monde-là nous ignore pour l'instant, ils ont d'autres impératifs", a-t-elle tout de même regretté.
21:38 - Eddy Mitchell a quitté les Enfoirés depuis 1995, et on sait pourquoi
On n'a plus revu Eddy Mitchell sur la scène des Enfoirés depuis 1995. Depuis, l'interprète de Couleur menthe à l'eau n'a pas cessé de dire dans la presse tout le mal qu'il pensait de ce collectif. Il reproche au choix, le mélange des genres ("Je ne vais pas accompagner des tennismen, des types de la télé. Je ne vais pas me trimbaler avec des gens qui ne savent pas chanter" dans le Point), la qualité du spectacle ("C'est de l'humour pitoyable" dans le Parisien) et critique cette soi-disant bonne action ("C'est devenu une opération commerciale, tant mieux pour eux, mais ça n'a rien à voir avec la musique").
21:31 - Pourquoi Francis Cabrel est désormais en retrait des Enfoirés ?
Francis Cabrel a été l'un des piliers des Enfoirés, ayant participé à 15 concerts annuels entre 1992 et 2010. Mais depuis, l'interprète de Petite Marie a décidé de ne plus y prendre part. La raison concerne son âge trop avancé selon lui : "Les Enfoirés, j'ai pris ma retraite touché par la limite d'âge, expliquait-il au Parisien dès 2015. Normalement je n'y reviendrai pas, parce qu'il y a plein de jeunes – c'est ce que je voulais d'ailleurs – qui prennent ma place et la place d'autres." Cabrel a participé aux Enfoirés pour la dernière fois en 2016. En octobre 2021, le chanteur fermait définitivement la porte à un retour dans la troupe dans les colonnes du Parisien : "On m'a encore demandé récemment mais j'ai dit : 'Non, excusez-moi'. J'ai l'âge d'être retraité des Enfoirés. Revenir maintenant, je me sentirais moins en phase".
21:24 - Pourquoi Stromae a refusé de rejoindre la troupe des Enfoirés
Adoubé par la critique et le public, Stromae avait été approché pour rejoindre la troupe des Enfoirés début 2014. Mais l'auteur-compositeur-interprète belge a préféré refuser : "Je ne sais pas si c'est une certaine pudeur. J'ai un problème à mêler mon image à une association caritative, avait-il expliqué au micro d'Europe 1. S'il participait, il aurait l'impression "d'en profiter" plutôt que de "servir l'association". "C'est là où je me sens mal", concluait-il.
21:18 - Pourquoi Patrick Sébastien n'a jamais rejoint les Enfoirés ?
Patrick Sébastien est l'une des personnalités qui a critiqué le plus violemment l'association : en 2014, sur France Bleu, l'animateur phare de France 2 a expliqué ce qu'il pensait des Enfoirés, et notamment des artistes qui en font partie : "On ne peut rien dire sur les Restos parce que ça fait bouffer du monde. Mais les chanteurs que je vois, je me demande ce qu'ils foutent là. Si ce n'est pour relancer leur carrière..." Avant de conclure : "Quand je vois ça, j'ai un léger malaise, je préférerais que ça n'existe pas !" Une raison similaire à celle de Gérard Depardieu, donc.
21:12 - Absente depuis plusieurs années, Liane Foly n'est plus désirée aux Enfoirés
Habituée des Enfoirés depuis 1993, Liane Foly était absente en 2021, elle l'est également en 2022 et ne reviendra finalement jamais. Fin 2020, elle déclarait dans l'émission "Un éclair de Gueny" qu'il pouvait y avoir certaines tensions en coulisses, malgré "une très bonne ambiance générale". La chanteuse expliquait notamment qu'il y a "des gens qui ont plus d'affinités, qui s'entendent plus ou moins avec les gens. Bah non, on ne va pas dire que c'est La petite maison dans la prairie, ça n'existe pas". Serait-ce une des raisons de ses deux absences en deux années consécutives ? Elle a depuis expliqué qu'elle n'était tout simplement plus conviée...