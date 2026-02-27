Les Enfoirés : ils ne sont pas venus cette année, pourquoi l'édition 2026 compte autant d'absents

"La Ballade des Enfoirés" manque un peu de participants ce soir, sur TF1. Plusieurs artistes emblématiques manquent à l'appel pour cette édition 2026.

Vous n'étiez peut être pas tout à fait prêts, le concert des Enfoirés arrive déjà à la télévision. Diffusé habituellement en mars, le rendez-vous incontournable au profit des Restos du Cœur a pris un peu d'avance cette année et est diffusé ce vendredi 27 février 2026 sur TF1, à partir de 21h10. Un spectacle intitulé cette année "La Ballade des Enfoirés", qui a été enregistré comme chaque année en début d'année", en live. La série de concerts a eu lieu entre le 13 et le 19 janvier dernier à l'Accor Arena de Paris, devant 72 000 spectateurs répartis sur sept représentations.

Le spectacle des Enfoirés 2026 met en scène pas moins de 55 personnalités, parmi lesquelles des piliers comme Patrick Bruel, Zazie, Michèle Laroque, Jenifer, Patrick Fiori ou encore Lorie. La troupe s'est enrichie cette année de huit nouvelles recrues qui font leurs premiers pas sur la scène des Enfoirés : Helena et Marine, toutes deux révélées par la Star Academy, rejoignent l'aventure aux côtés de la chanteuse Styleto, de l'humoriste Jarry, de la violoniste Esther Abrami, des youtubeurs Tibo InShape ou encore McFly et Carlito.

Les Enfoirés ont aussi accueilli le footballeur et Ballon d'Or Ousmane Dembélé, pour une apparition exceptionnelle lors d'une des dates. Cette édition marque aussi le retour sur scène de Florent Pagny et Bénabar, absents depuis plusieurs années de l'événement caritatif.

Mimie Mathy et Jean-Louis Aubert absents des Enfoirés pour raisons de santé

Pourtant, derrière cette belle mobilisation autour des Enfoirés et des Restos, plusieurs absences notables ont marqué cette édition 2026. Plusieurs artistes n'ont pas pu honorer ce rendez-vous annuel pour diverses raisons, allant de problèmes de santé à des impératifs professionnels. Anne Marcassus, la directrice artistique du spectacle, a tenté de minimiser ces défections, pourtant nombreuses. "Vous savez, nous, on est heureux quand les gens sont là. On n'est pas triste quand ils ne sont pas là et on espère qu'ils reviendront vite", a-t-elle lâché à Puremedias.

Parmi les absents des Enfoirés pour raisons médicales, deux figures emblématiques de la troupe ont dû renoncer à participer. Mimie Mathy, présente l'année dernière mais en fauteuil, n'a pas pu monter sur scène cette année. "Elle a une bronchite carabinée", a expliqué Anne Marcassus, toujours dans les pages de Puremédias. Jean-Louis Aubert, qui totalise 23 éditions et n'avait pas manqué une seule édition depuis 2009, a également dû déclarer forfait. "Il a fait une allergie à des antibiotiques", a précisé la directrice artistique, avant d'ajouter : "Franchement, Jean-Louis, plus 'Enfoiré' que lui, il n'y a pas. C'est vraiment la mort dans l'âme qu'il n'est pas venu".

De Shy'm à Pierre Garnier, la grosse fatigue de certaines stars des Enfoirés

Les Enfoirés ont aussi perdu la chanteuse Shy'm, qui a participé à sept reprises à l'événement. La diva a également dû renoncer à cause de problèmes de santé persistants. Tête d'affiche de la comédie musicale "Chicago" au Casino de Paris depuis novembre, elle avait dû se mettre en retrait sur avis médical dès le 12 décembre. Le 13 février, elle révélait d'ailleurs encore sur Instagram ne pas être "prête" à revenir sur scène : "Je ressens encore des étourdissements quotidiens qui m'empêchent de monter sur scène et je suis contrainte de devoir prolonger mon absence", avait-elle avoué. Shy'm fait tout de même une apparition dans le clip de l'hymne des Enfoirés 2026 "Tout se casse".

Chez les Enfoirés, il y a ceux qui en ont marre, qui sont fatigué et peut être un peu aussi ceux qui boudent. Plusieurs artistes ont fait le choix de s'accorder une pause après des mois intenses d'activité. C'est le cas de Pierre Garnier, le grand vainqueur de la Star Academy 2024, qui avait rejoint la troupe l'année dernière mais n'est pas revenu pour cette édition 2026. Anne Marcassus a tenu à préciser que son absence était programmée : "Ce n'était pas prévu qu'il soit là cette année. Comme il y a beaucoup d'exposition pour ces artistes, ils ont besoin de faire une pause et je pense que Pierre en avait besoin. Mais il reviendra l'année prochaine", a-t-elle assuré.

Le chanteur normand de 23 ans avait d'ailleurs lui-même annoncé cette pause lors de son concert à l'Accor Arena le 9 décembre 2025. "On va se quitter un moment après ces quatre futures dates et j'espère que je reviendrai vous voir et que je serai en pleine forme, et que vous répondrez encore présent, et que je chanterai mes nouvelles chansons", avait-il confié à son public. "Franchement, je suis triste de vous quitter même si ça va me faire un peu de bien, du repos."

Pour les Enfoirés, contraintes d'agenda et rappeurs snobeurs

Kendji Girac figure également parmi les absents de cette édition 2026 des Enfoirés. Le chanteur était en pleine répétition pour sa nouvelle tournée au moment des enregistrements du spectacle à Paris Bercy, ce qui explique son indisponibilité. D'autres artistes ayant participé l'an dernier n'ont pas rempilé cette année, parmi lesquels Arnaud Ducret, Joyce Jonathan, Ibrahim Maalouf, ou Kad Merad, sans que les raisons précises de leur absence n'aient été communiquées.

Les Enfoirés doivent évidemment jongler entre les tournées, les tournages, les enregistrements, les projets personnels et autres aléas. Et puis il y a quelques artistes qui snobent un peu l'événement. Courtisés, "ni Gims ni Jul n'ont accepté de faire partie de l'aventure", a récemment indiqué Paris Match au sujet des Enfoirés 2026, alors même que leurs chansons sont reprises par la troupe. SCH, PLK, Ninho ou encore SDM sont également de ceux qui refusent de faire partie du show. Un fossé entre rappeurs et Enfoirés ?

En 2026, Bigflo et Oli ont aussi été pointés pour ne pas répondre aux sollicitations des Enfoirés depuis des années. Anne Marcassus garde pourtant le moral, toujours dans Paris Match : "Je ne désespère pas d'arriver à convaincre Bigflo et Oli de nous rejoindre. Mais, oui, ce monde-là nous ignore pour l'instant, ils ont d'autres impératifs", a-t-elle tout de même regretté.