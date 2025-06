Le feuilleton "Tout pour la lumière" approche : cette fois, vous pourrez voir les épisodes très en avance

La date de lancement de "Tout pour la lumière", le nouveau feuilleton musical de TF1, approche. Avec des épisodes qui arrivent vraiment en avance.

C'est un des événements télé de l'été. Tout pour la lumière, la nouvelle série quotidienne de TF1, débarque sur nos écrans à partir du 13 juin dans un dispositif de diffusion encore jamais vu en France. Fruit d'une collaboration sans précédent entre la première chaîne d'Europe et Netflix, ce feuilleton va nous plonger dans l'univers d'un studio de chant et de danse à La Ciotat, le "Studio Lumière". Un concept inspiré par la série culte des années 2000 Un, dos tres et par la Star Academy, école pour laquelle le savoir faire de TF1 n'est plus à démontrer.

Au casting, on retrouve des visages bien connus des téléspectateurs comme Joy Esther (Nos chers voisins), Lannick Gautry, ou encore Isabel Otero. À leurs côtés, de jeunes talents repérés notamment dans The Voice (évidemment) comme Vike ou Charlie Loiselier font leurs premiers pas de comédiens. La chanteuse Vitaa y aura aussi un rôle bien spécial. Ensemble, ils vont nous faire vivre la passion, les drames et les espoirs d'un groupe d'artistes en devenir.

© Communiqué de presse TF1

Mais la grande nouveauté de Tout pour la lumière réside surtout dans son mode de diffusion très en avance, rendu possible grâce au partenariat entre TF1 et Netflix. Les abonnés de la plateforme américaine auront en effet le privilège de découvrir les épisodes avec 5 jours d'avance sur la diffusion télé. Dès ce vendredi 13 juin, les 3 premiers épisodes seront ainsi disponibles sur Netflix. Le samedi 14 et le dimanche 15, ce seront les épisodes 4 et 5 qui seront dévoilés.

Signe des temps : Netflix passera ensuite à un rythme quotidien de diffusion, du mercredi au dimanche, avec toujours 5 épisodes d'avance sur la télévision ! Car côté TF1, il faudra patienter jusqu'au lundi 16 juin pour découvrir le premier épisode, qui sera proposé à 18h, juste avant Ici tout commence et Demain nous appartient. La série sera ensuite diffusée chaque jour de la semaine à cet horaire. Les téléspectateurs pressés pourront évidemment profiter des fameux "épisodes en avance" (très recherchés pour ce genre de programmes quotidiens) sur la plateforme TF1+. Mais ils seront dévoilés au compte-gouttes, pour les abonnés premium et seulement 48h avant leur passage télé, comme il est d'usage pour les autres feuilletons.

Véritable pari sur la complémentarité des plateformes de streaming et de la télévision "à papa" pour répondre aux attentes des téléspectateurs, ce dispositif innovant va permettre à Tout pour la lumière de combiner l'immédiateté de la diffusion quotidienne chère aux feuilletons de TF1 et la consommation en avance plébiscitée par les fans les plus assidus. Avec ses 27 chansons originales, ses chorégraphies et son intrigue haletante, la série a en tout cas mis le paquet pour s'imposer comme le nouveau rendez-vous incontournable de l'access prime-time cet été.