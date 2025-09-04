HPI : on sait (presque) comment ça va se terminer, un personnage en danger dans le tout dernier épisode

"HPI" revient encore une fois sur TF1. Et après cinq ans d'enquêtes rocambolesques, Morgane Alvaro s'apprête à tirer sa révérence pour de bon.

La série HPI est de retour dès ce jeudi 4 septembre sur TF1. Et cette fois, c'est vraiment la dernière. Les inconditionnels de la fiction phare de ces dernières années vont devoir faire leurs adieux à Morgane Alvaro et sa bande. A partir de ce jeudi soir, la première chaîne diffuse en effet les quatre derniers épisodes de sa 5e et ultime saison, censée clore l'aventure pour de bon.

Depuis ses débuts en 2021, les aventures déjantées de HPI (haut potentiel intellectuel), menées tambour battant par cette mère de famille devenue consultante pour la police, ont fédéré en moyenne 8,3 millions de téléspectateurs avec des pics à 11,5 millions. Un véritable phénomène porté par l'interprétation truculente d'Audrey Fleurot.

Pourtant, on sait depuis déjà des mois que les personnages de HPI pourraient revenir sur écran dans les prochaines années. "La possibilité de faire un unitaire", a été évoquée par la comédienne dans Télé 7 Jours en mai dernier. Même si Audrey Fleurot estime qu'il "ne faut pas faire la saison de trop", la production n'exclut pas elle non plus de faire revivre son personnage sous d'autres formes. "On ne s'interdit rien concernant l'avenir de Morgane", avait d'ailleurs déclaré le co-producteur Pierre Laugier. Téléfilms de 90 minutes, long-métrage pour le cinéma... L'excentrique et attachante héroïne pourrait bien replonger dans de nouvelles enquêtes.

Que racontent les 4 derniers épisodes de HPI saison 5 ?

En attendant, les quatre épisodes finaux d'HPI s'annoncent aussi décoiffants qu'émouvants. Dans "Crack, Pshiiit, Haaaa" (épisode 5), diffusé ce 4 septembre, Morgane et Karadec, en froid depuis leur rupture, devront mener l'enquête à la frontière belge suite au meurtre d'un champion de e-sport. La tension montera encore d'un cran le 11 septembre dans "Tequila Sunrise" (épisode 6), dans lequel la commissaire Céline organisera une "murder party" avec toute l'équipe pour innocenter son fils accusé de meurtre. Dans "Il faut qu'on parle" (épisode 7) le 18 septembre, nos enquêteurs prendront la direction de Bruges où ils se retrouveront face à une complexe affaire impliquant le directeur d'un hôtel de luxe...

Quant au dénouement dans l'épisode 8, il s'annonce aussi haletant que poignant si l'on en croit le synopsis dévoilé par TF1 il y a peu. Intitulé "Adieu commissaire", l'ultime épisode verra Morgane passer son oral pour devenir enfin flic. Pour convaincre le jury, loin des codes imposés par l'épreuve, elle racontera avec passion sa dernière enquête menée avec Karadec. Un récit teinté de souvenirs, comme pour mieux dire au-revoir aux fans avec des images d'archives, mais aussi assombri par une "menace". Si la Une et la production se sont bien gardées d'en dire plus, le titre de l'épisode final, comme ce pitch très inquiétant, laissent penser évidemment à une menace pesant sur son partenaire.

Pas de "happy end" pour HPI

Adam Karadec sera-t-il en danger ou pire avant ce grand final ? Amour, fête foraine, agents doubles et ballon de football se croiseront dans ce dernier épisode qui mettra à l'épreuve une dernière fois le lien si particulier unissant les deux héros. "On ne voulait pas de happy end et, en même temps, HPI n'est pas là pour faire pleurer", a tempéré Alice Chegaray-Breugnot, la scénariste en chef, au Parisien le 3 septembre. Pierre Laugier n'a pas dit autre chose en annonçant "une fin rock", "cohérente", qui "correspond" à Morgane Alvaro, sans mariage et sans normalisation du personnage.

Le dernier épisode d'HPI va "répondre à toutes les questions posées depuis les débuts", assure néanmoins le producteur, de l'intégration de Morgane Alvaro dans la société et dans la police à sa relation amoureuse avec Karadec. Un "bouquet final" très attendu et déjà qualifié de "conclusion est très jolie, bien vue" par les comédiens, comme Bruno Sanches, alias Gilles.

C'est le 25 septembre que les habitués de HPI et sans doute beaucoup d'autres curieux pourront pour découvrir ce final en apothéose. Avec à la clé des audiences qui donneront peut-être envie à TF1 de ressusciter Morgane pour de nouvelles aventures.