"Je gagne très bien ma vie" : sans aucun complexe, Nagui Fam parle librement de la fortune qu'il a amassée à la télévision

Nagui, animateur vedette de France Télévisions, est aussi un businessman qui a bâti un empire. Il n'a plus peur de parler de sa fortune colossale.

Il a connu les succès de Taratata, N'oubliez pas votre brosse à dents ou de Que le meilleur gagne dans les années 1990. Il a aussi connu des années de galère sur TF1 et Canal+ entre 1996 et 2005, une période "très douloureuse" comme le rapporte la presse, qui rappelle qu'à l'époque "tout le monde le disait fini". Pourtant Nagui est aujourd'hui l'un des animateurs les plus en vogue de la télévision. Un succès qui s'accompagne d'un véritable empire, bâti par ce travailleur acharné, dans un métier moins connu du grand public : celui de producteur.

Créateur de la société Air Production en 1993, qui a lancé des dizaines et des dizaines de programmes, Nagui a vu le vent tourner en sa faveur dans les années 2000, avec plusieurs émissions quotidiennes, hebdomadaires ou des événements vendus à France Télévisions, dont les incontournables Tout le monde veut prendre sa place (lancé en 2006) et N'oubliez pas les paroles (en 2007). Si bien qu'à la fin de la décennie, il attire des investisseurs.

En 2009, Nagui va signer le deal de sa carrière, en vendant sa société à Stéphane Courbit, président de Banijay. Un géant de l'audiovisuel, générant près de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et dont il détenait toujours 5,3% en 2018, via Holding Fam (le vrai nom de Nagui étant Nagui Fam). La participation s'élèverait à 20 millions d'euros dans le groupe, leader européen de la production télé avec notamment Fort Boyard, Koh-Lanta, ou Touche pas à mon poste ! dans son catalogue.

La revente de ses parts devraient un jour lui rapporter un véritable trésor. Mais en attendant, Nagui toucherait une confortable rémunération en tant que salarié de Banijay, selon Capital, soit "entre 750 000 euros et 1 million d'euros par an". Bien plus que des Hanouna ou Drucker, qui tourneraient quant à eux autour des 500 000 euros annuels.

Il faut dire que Nagui, via Air Production devenue Banijay Production Média, fait entrer de l'argent dans la société. Selon une enquête de Télérama fin 2023, France Télévisions lui commanderait, directement ou indirectement, pas moins de 30 millions d'euros d'émissions chaque année. N'oubliez pas les paroles, diffusée quotidiennement sur France 2, serait la seule émission de la chaîne à être rentable avec Télématin, selon l'hebdomadaire. "En 2022, il pesait 24% des recettes publicitaires annuelles de France 2", écrivait aussi le magazine.

De quoi vouloir garder Nagui bien au chaud dans le service public, comme Delphine Ernotte, la présidente de France TV, s'y serait employée en 2015. Alors que Nagui était courtisé par M6, elle serait montée au créneau en lui faisant une contre proposition généreuse : "un jeu sur France 3, deux autres sur la Deux, une douzaine de prime times, le retour de Taratata"… Toujours pour le service public. Un service public qui semble affectionner Nagui puisqu'il percevrait également entre 120 000 et 150 000 euros de salaire annuel chez France Inter, où il anime notamment La Bande originale.

Le résultat ? L'animateur jouit d'un joli patrimoine immobilier et d'un train de vie plus que confortable avec une magnifique maison avec jardin à Paris, une belle villa avec piscine à Saint-Trop, une voiture avec chauffeur… Mais sa fortune ne s'arrête pas là. Nagui serait aussi l'heureux propriétaire d'une Tesla Model X et d'une Porsche de collection, une 356 C de 1965. Son petit jardin secret : il collectionne les baskets de luxe et les Louboutin, dont il aurait une cinquantaine de paires.

Dans un entretien accordé à La Tribune du dimanche en décembre dernier, Nagui n'a pas cherché à minimiser son train de vie : "Je gagne très bien ma vie", a-t-il assumé. "Pourquoi devrais-je être complexé ? Gagner sa vie signifie qu'on ne la vole pas." Et de poursuivre : "je sais, pour l'avoir vécu, que le jour où je ne gagne plus un centime, je ne serais pas malheureux parce que je n'ai pas basé les plaisirs de la vie sur ce critère matériel".