Il cache bien son jeu : le salaire et la fortune de Julien Courbet sont des secrets bien gardés

Julien Courbet n'aime rien tant que parler d'argent et dénoncer les arnaques. Mais il a lui aussi ses petits secrets financiers...

Depuis près de 30 ans, Julien Courbet s'est forgé une solide image de défenseur du porte-monnaie des Français. Révélé dans les années 90 avec Sans aucun doute sur TF1 et aux manettes de son émission culte Ça peut vous arriver depuis 2001 sur RTL, il anime depuis 2018 le magazine Capital sur M6, révélateur des dessous de l'économie.

Parmi de nombreux autres projets, on compte des émissions aux noms évocateurs, comme Arnaques ! ou À quel prix ?, dont le lancement a été programmé lundi 10 février 2025 sur M6 et qui propose cette fois de "décrypter les produits et services de grande consommation".

Escroqueries, malfaçons et autres manœuvres qui tapent dans le portefeuille... Rien n'échappe à l'œil vigilant de l'animateur qui, finalement, adore parler d'argent. Sauf quand il s'agit du sien ! Julien Courbet a en effet quelques secrets bien gardés : son business à lui, ses revenus et a fortiori l'étendue de sa fortune personnelle.

Julien Courbet lance sur M6 l'émission A quel prix ?, entouré de chroniqueurs experts. © PADILLA Thomas / AGENCE 1827 / M6

Le présentateur toucherait environ 20 000 à 30 000 euros par mois pour ses émissions, selon plusieurs sources. Un salaire conséquent, mais en baisse constante au fil de ses changements de chaîne. "Je gagne 20% de moins sur M6 que sur C8", indiquait-il au Parisien en 2018, ajoutant avoir déjà vu ses émoluments baisser de 50% quand il avait quitté TF1 pour France 2 dix ans plus tôt ! "Si j'étais resté sur la Une, je serais riche aujourd'hui. On me proposait un contrat mirobolant pour me retenir", se lamentait presque Courbet dans l'interview. Avant d'expliquer, heureusement, que l'argent n'avait jamais été son "moteur" et qu'il restait un "ultra-privilégié qui va continuer à très bien gagner sa vie".

En plus de Capital, Julien Courbet perçoit en effet de multiples revenus de ses autres émissions, mais aussi d'une dizaine de livres et d'une poignée one-man shows, dont le dernier, "Jeune et joli à 50 ans", le fait encore tourner partout en France. Il est aussi et surtout à la tête de plusieurs sociétés depuis les années 1990, dont certaines sont toujours actives selon l'Annuaire des entreprises du gouvernement.

On compte par exemple "Julien Courbet spectacles", qui produit notamment ses propres aventures scéniques, mais aussi "Julien Courbet Productions", ainsi que "La Concepteria", qu'il a créée à la place de sa précédente entreprise, "Quai Sud Télévisions", vendue en 2005 à TF1. Derrière elles, un métier plus discret et juteux : celui de producteur.

Pionnière de la "scripted-réalité" (des productions scénarisant des faits divers sordides ou le quotidien de familles vivant dans la misère sociale), la petite entreprise de Julien Courbet s'est aussi spécialisée dans les documentaires "coup de poing" ces dernières années, avec des programmes chocs sur Nordahl Lelandais ou l'héritage de Johnny.

Sur la Une, pour le service public ou pour Bolloré, Julien Courbet a ainsi produit une trentaine de programmes divers et variés qu'il a ou non présentés, de Confessions intimes au début des années 2000 à 3 chiens héros plus récemment sur C8, en passant par Pascal, le grand frère ou le jeu En toutes lettres sur France 2. Le transfert de l'animateur-producteur dans le groupe M6 en 2018 s'était accompagné à l'époque d'un deal de plusieurs documentaires pour Enquête Exclusive ou 6ter, comme il l'expliquait dans la presse spécialisée.

De quoi s'offrir un cadre de vie agréable. Après avoir investi du côté du Cap-Ferret, Julien Courbet, qui réside à Paris une bonne partie de l'année, a récemment trouvé un "havre de paix" en Normandie. Une "petite maisonnette à retaper en plein milieu des champs", loin de la pollution qu'il ne supporte plus. "A quel prix ?", serions-nous tentés de demander. Cela est bien entendu resté secret...