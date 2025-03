Les Enfoirés : en fauteuil roulant sur scène et annoncée comme gravement malade, une star explique sa "faiblesse"

Les Enfoirés sont de retour, avec une date de diffusion cette semaine sur TF1, un show riche en nouveautés et en émotions...

Le concert des Enfoirés 2025, filmé du 14 au 20 janvier à la Sud de France Arena de Montpellier, sera diffusé ce vendredi 7 mars, à 21h10, sur TF1. Le spectacle, réunissant 53 artistes dont 12 petits nouveaux très attendus, a été intitulé "Au pays des Enfoirés". L'hymne de cette édition 2025, "Le monde demain", composé par Joseph Kamel et Daysy, a été dévoilé il y a quelques jours.

Parmi les recrues de cette édition, on retrouve le vainqueur de la Star Academy Pierre Garnier, le duo d'acteurs Arnaud et Marie révélés par le film à succès "Un p'tit truc en plus", les frères Lebrun, médaillés olympiques de tennis de table, ou encore la mezzo-soprano qui avait enchanté la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, Axelle Saint-Cirel. Chanteurs, humoristes et musiciens viennent aussi renforcer la troupe, avec notamment Alain Chamfort pour sa première, à 75 ans.

Cette année, le show se renouvelle avec moins de costumes et de sketchs sur scène, ces derniers laissant place à de fausses pubs décalées tournées dans les coulisses. Des effets visuels et des mises en scène spectaculaires sont au programme, ainsi que des reprises de grands classiques de la chanson française par les plus belles voix.

Grande figure des Enfoirés, Mimie Mathy a quant à elle beaucoup inquiété en apparaissant pour la première fois en fauteuil roulant aux répétitions et sur scène. Contrainte de s'expliquer, l'interprète de Joséphine ange gardien, qui avait zappé les concerts 2024 pour raisons de santé, a donné des nouvelles rassurantes sur France 2 et dans Le Parisien en février.

Invitée de Vivement Dimanche, l'actrice de 67 ans a notamment démenti être malade, totalement incapable de se déplacer voire isolée comme l'insinuaient certains médias. "Je vais bien, contrairement à ce que dit la presse en ce moment. On m'annonce malade, isolée", a-t-elle déclaré, souhaitant mettre fin aux rumeurs. Elle a toutefois reconnu avoir "moins de mobilité" : "Je ne vais pas le cacher. Mais je vais très bien. Je suis en forme, j'ai des projets, on prépare un nouveau tournage, je suis en train d'écrire", a-t-elle assuré. Assurant avoir "des projets plein la tête", elle se réjouit notamment de repartir bientôt en tournage pour la 27e saison de sa série phare sur TF1.

Si elle reconnaît avoir "moins de mobilité" et devoir se "ménager" en raison d'une "faiblesse", Mimie Mathy a encore assuré récemment aller "très bien". "J'ai une faiblesse dans les jambes qui s'est un peu accentuée donc entre les prises et dans la vie de tous les jours, j'essaie de me soulager et de me ménager", avait-elle confié il y a quelques semaines à Télé-Loisirs, sans préciser la nature exacte de ce souci de santé.