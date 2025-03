Pourquoi Marie Drucker s'est résolue à parler de son identité juive et de ses secrets de famille

Dans son premier livre, "Nos cœurs déracinés" (Grasset), la journaliste Marie Drucker plonge dans l'histoire de sa famille, questionnant son identité juive.

Elle fait le tour des plateaux en ce moment, et pas pour présenter ni même promouvoir une nouvelle émission. Marie Drucker présente depuis quelques jours son premier livre, "Nos cœurs déracinés" (Grasset), ouvrage intime et poignant sur son parcours et, au-delà, celui de sa famille. Loin de la biographie aux accents people, l'ancienne journaliste, retirée des écrans depuis quelques années, remonte le fil de l'histoire des siens, depuis ses arrière-grands-parents dont les vies ont été marquées par l'exil, la déportation et la clandestinité, jusqu'à aujourd'hui.

Issue d'une célèbre dynastie de journalistes, Marie Drucker, 49 ans, a débuté sa carrière à France 2 avant de rejoindre France 3, puis Canal+. Animatrice de journaux télévisés et d'émissions politiques, elle est aujourd'hui productrice et réalisatrice de documentaires. Ajoutant désormais la casquette d'écrivaine à sa palette, elle cherche, à travers ce récit introspectif, à transmettre l'histoire de ses ancêtres, mais aussi celle de nombreux Français ayant traversé des parcours chaotiques d'intégration.

© Grasset

Car si elle n'a jamais évoqué sa judéité, ses relations avec la religion, ni été personnellement victime d'antisémitisme, Marie Drucker s'est résolue récemment à évoquer cette partie de son identité, "terrifiée à l'idée que la période de la Shoah sombre dans l'oubli", comme elle l'a expliqué dans plusieurs médias comme France info. Consciente de l'urgence face à la disparition progressive des derniers témoins directs de ce génocide, elle veut profiter de sa notoriété pour oeuvrer au "devoir de mémoire".

Celle qui dit bénéficier de l'"immense privilège d'avoir la possibilité d'être publiée, d'être entendue, d'être écoutée" veut "absolument, pour les miens, pour d'autres, prendre cette place". Mais il y a aussi eu un déclic dans l'esprit de la journaliste. Dans les premières pages du livre, qu'elle a écrites spontanément, comme une nécessité, immédiatement après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, Marie Drucker confie que cet événement a agi comme un déclencheur dans sa réflexion. "À un moment, quelque chose m'a frontalement approchée. Et je me suis dit, 'il faut la prendre à bras-le-corps', j'ai eu envie de remuer la terre avec mes mains", explique-t-elle.

Après avoir laissé ses premiers écrits de côté, sans idée d'en faire un livre, le projet lui est finalement apparu comme limpide à la faveur d'une relecture un peu fortuite quelques mois plus tard. "Cela s'est imposé à moi en quelques semaines et le texte est sorti quasiment tel qu'il a été publié", explique-t-elle.

En prenant la plume avec une grande sincérité, Marie Drucker décide donc de s'engager dans un combat crucial, à l'heure où l'antisémitisme fait toujours de nouvelles victimes. "Ce n'est pas parce que moi-même, je n'ai jamais été victime d'antisémitisme, que je vis sur une autre planète et que je n'ai pas conscience du quotidien d'autres Juifs en France", se justifie-t-elle.