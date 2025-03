Hanouna et M6 : méchant recadrage par devant, gentils arrangements par derrière

De nouvelles tensions sont apparues entre Cyril Hanouna et son futur employeur M6. Mais il se passe des choses en coulisses que personne ne sait.

Les clashs, menaces et recadrages publics entre les équipes du groupe M6 et Cyril Hanouna dégénèrent. Après les vives réactions provoquées par l'annonce du recrutement de l'animateur fin février, en particulier celle de Karine Le Marchand, le ton est encore monté cette semaine, à la faveur d'un nouveau numéro du trublion du PAF. Cyril Hanouna s'en est pris violemment dans TPMP à Bruno Guillon, animateur de Fun Radio (filiale de M6), au motif qu'il aurait refusé de poser avec lui sur une éventuelle "photo de famille" des stars du groupe à la rentrée. Bien mal lui en a pris.

Moquant les audiences de la matinale de Guillon à la radio et menaçant même de le débarquer (Hanouna fait partie des actionnaires de la société de production du programme), "Baba" s'est lâché. Mais il a aussi pris un retour de bâton retentissant de la part de son futur employeur. M6 a en effet publié un communiqué en début de semaine, apportant "tout son soutien" à Bruno Guillon et rappelant ses bonnes audiences, tout en regrattant "vivement les propos tenus (la veille) dans TPMP". Un recadrage en bonne et due forme pour Hanouna, avant même de commencer son nouvel emploi.

Le règlement de comptes, un peu gênant, s'ajoute aux nouvelles déclarations de Karine Le Marchand, qui a elle aussi - et publiquement cette fois - prévenu qu'elle refuserait de poser aux côtés de Cyril Hanouna. Si elle a consenti à ne pas démissionner du groupe M6, elle aurait en effet posé quelques conditions à l'arrivée de son pire ennemi dans l'entreprise. Et selon plusieurs médias, dont Libération, de sérieux arrangements auraient eu lieu en coulisses.

D'abord, les excuses de Cyril Hanouna. Sur le plateau de TPMP il y a quelques jours, Cyril Hanouna a diffusé un intriguant montage des attaques qu'il a pu proférer par le passé contre l'animatrice de L'Amour est dans le pré, avant de s'excuser d'avoir commis "des erreurs" et même lancé de "fausses informations". Une séquence minutieusement préparée par les équipes de Karine Le Marchand, qui serait même allée jusqu'à rédiger elle-même le texte d'excuses, indique Libé. Le tout après concertation avec la direction de M6.

Karine Le Marchand aurait aussi posé des conditions à M6, entre petits arrangements et clauses très strictes encadrant contractuellement toute interaction avec Hanouna. Ce dernier n'aurait ainsi pas le droit de citer son nom à l'antenne, ni d'officier sur la chaîne M6, restant cantonné à W9 et Fun radio. La fameuse photo de rentrée serait évidemment exclue. En cas de non-respect de ces clauses, Hanouna s'exposerait à une mise à pied voire un licenciement. Karine Le Marchand pourrait, elle, quitter le groupe sans préavis avec de fortes indemnités.

Derrière les coups d'éclat médiatiques, les relations entre M6, Karine Le Marchand et Cyril Hanouna seraient donc, au pire, celles d'un rapport de force, dont l'animatrice semble pour l'instant sortir gagnante, au mieux un pacte de non agression. Reste à voir si ces garde-fous suffiront à contenir les brouilles et les clashs.