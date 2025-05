On a remarqué une belle maladresse de Louane dans sa réaction après l'Eurovision, elle lui sera reprochée

On a beau regarder encore et encore, il manque quelque chose dans les toutes premières réactions de Louane à la télévision après son passage à l'Eurovision.

Quatre jours après sa 7e place à l'Eurovision 2025, Louane a fait ses deux premières apparitions télévisées sur le plateau de Quotidien et BFMTV ce mercredi. La chanteuse est revenue sur sa performance et ses sentiments et l'a dit clairement : elle est très contente voire "fière" de sa performance. Et arriver dans le top-10, "c'est très bien". Circulez !

Avec philosophie et le sourire aux lèvres, Louane a relativisé ce qui a été perçu comme une contre-performance par à peu près tous les observateurs. Après plusieurs jours de silence médiatique, la chanteuse de 28 ans, qui comptait parmi les favoris des bookmakers, a tout juste reconnu qu'elle s'attendait à "faire mieux en termes de score" et avoir été "trop déçue" samedi soir pour s'exprimer à chaud juste après le concours.

Face à Yann Barthès comme au micro de BFM, la star s'est voulue plus détachée. "C'est un concours, je n'ai pas vraiment d'analyse à faire. Il se passe ce qu'il se passe sur le moment. Soit ça touche, soit ça ne touche pas", a-t-elle balayé. Tout en décrivant "un ascenseur émotionnel", la jeune femme a salué "une expérience extraordinaire" à Bâle, malgré la défaite. "J'ai été tellement bien entourée que c'était vachement plus calme que ce à quoi je m'attendais pour moi psychologiquement", a-t-elle confié.

Louane a terminé à la 7e place de l'Eurovision samedi. © Martin Meissner/AP/SIPA (publiée le 22/05/2025)

Mais dans les 80 secondes à peine sélectionnées par BFMTV (avec certes des passages coupés au montage) et les quasiment 10 minutes sur le plateau de Quotidien, un détail saute aux yeux : Louane ne commente sa performance que d'un point de vue strictement personnel voire la joue carrément perso comme on dirait dans le football. "Peut-être que ce n'était pas ça qu'il fallait faire pour le reste du monde, mais pour moi, pour ma vie et pour ma mère, c'était ce qu'il fallait que je fasse", a tranché celle qui dédiait sa chanson "maman" à sa mère décédée en 2014.

Sans sombrer dans un patriotisme déplacé, on remarquera que l'enjeu pour la France, encore repartie bredouille de l'Eurovision, est oublié. On a beau regarder encore et encore, on ne trouve pas un mot de Louane sur sa déception pour la délégation française et presque rien pour les fans de l'Hexagone. Si elle a plusieurs fois dit être fière de représenter son pays avant l'Eurovision ou sur les réseaux sociaux, elle préfère désormais se réjouir des belles retombées du concours pour elle. "Des portes s'ouvrent à l'international", s'est-elle enthousiasmée, évoquant sa tournée prévue à partir de septembre et ses streams décuplés sur les plateformes.

"Ces dix derniers jours m'ont changée", a aussi assuré Louane, qui a également parlé de son mariage prochain avec Florian Rossi. Dernier détail très remarqué : quand Yann Barthez l'a interrogée sur une nouvelle tentative à l'Eurovision l'année prochaine, Louane ne s'est pas encombrée avec l'humilité ou la nécessité de laisser la place à d'autres. "Laissez-moi respirer et on en reparle", a-t-elle conclu, espiègle. Une manière de jouer les divas. Avec humour évidemment.