Danse avec les stars : cette maladie que Chris Marques a longtemps cachée et qui a failli tout anéantir

Chris Marques, figure emblématique de "Danse avec les stars", s'est confié sur une maladie invalidante.

Chris Marques, impitoyable juré de l'émission Danse avec les stars, n'est pas arrivé là par hasard. Danseur et chorégraphe spécialisé en danses latines, vainqueur de plusieurs compétitons dans sa jeunesse du côté de Lyon, mari et partenaire pendant des années de la championne du monde Jaclyn Spencer, il a entrainé de nombreux danseurs, coaché des troupes reconnues mondialement (Cuban Groove et Dance Rocks notamment), chorégraphié et assuré la direction artistique de très grands événements...

Avant Danse avec les stars, qui débute sa saison 2026 ce vendredi, son parcours n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille, comme il la dévoilé récemment. Dans l'émission Un dimanche à la campagne en 2025, Chris Marques a en effet révélé avoir souffert de fibromyalgie pendant 10 ans, de 21 à 31 ans. Une maladie détectée en 1999, alors qu'il venait de s'installer à Londres pour se consacrer à la danse. "D'un jour à l'autre, je suis tombé malade, j'ai une espèce de grippe qui dure 2-3 semaines. Et cette grippe ne me quitte plus", a-t-il confié. Au départ, les médecins évoquent un cancer, ou le sida, avant qu'un diagnostic plus précis ne soit posé.

La fibromyalgie, maladie d'ordre neurologique, provoque de grandes fatigues, des douleurs intenses dans tout le corps ainsi que des troubles cognitifs. "On ne comprend pas ce qui se passe", a aussi raconté le juré de Danse avec les stars, indiquant qu'il est alors passé d'"une énergie folle à [...] des douleurs intenses qui durent des semaines, de la fièvre, des convulsions..." Son mental en prendra un coup : "Je n'étais plus capable de réfléchir à ma vitesse habituelle", a-t-il aussi précisé à Olivier Delacroix sur Europe 1.

Pourtant, il décide avec son épouse de cacher la maladie à tous, même à leurs plus proches amis. "On ne voulait pas laisser aux autres, ni au milieu, le choix de nos carrières et de nos vies. Quand on commence à te voir comme un malade, on décide pour toi", explique le chorégraphe. Malgré la douleur et l'épuisement, le couple parvient à devenir trois fois champion du monde de salsa pendant cette période.

Ne pouvant s'entraîner plus de 2-3 heures par jour, Chris Marques va en effet compenser en travaillant sur tous les aspects qu'il peut contrôler : costumes, chorégraphies, musique. Cette stratégie paye. "Si ma femme a tout abandonné, si j'ai dormi dans la rue, c'est pas pour laisser une maladie décider de ce qui allait advenir. Tant que je peux marcher, j'irai de l'avant", a-t-il affirmé avec beaucoup d'émotion dans l'émission de France Télévisions.

Après dix années de lutte, une rencontre va tout changer. Un thérapeute lui enseigne des techniques mêlant auto-hypnose et ostéopathie pour apprendre à contrôler son corps et ses symptômes. "Moi, ce traitement a changé ma vie", résume-t-il dans l'émission Unik sur Youtube. S'il n'est pas guéri, Chris Marques a réussi à mettre la maladie au second plan.

La fibromyalgie, encore relativement méconnue, touche 1,6 % des Français selon l'INSERM, majoritairement des femmes. Aucun traitement n'existe encore. "Ça fait 10 ans que cette maladie n'existe plus chez moi", rassure néanmoins Chris Marques.