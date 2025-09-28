"Votre image n'est pas au top" : deux journalistes se moquent en direct de Benjamin Castaldi, et font des victimes collatérales

Benjamin Castaldi n'est plus vraiment le bienvenu sur les chaînes de télévision. Et les journalistes ne manquent pas de le lui rappeler.

Il faut sans doute être un véritable accro de la télévision ou un lecteur compulsif du journal Le Parisien pour s'en être aperçu. A moins d'être un fan de Benjamin Castaldi tout simplement... Dans un chat avec leurs lecteurs ce mercredi 24 septembre, deux journalistes du Parisien, spécialistes de la télévision, ont fait des révélations sur les coulisses de la rentrée TV.

Benoît Daragon et Benjamin Meffre, journalistes spécialisés médias, ont répondu aux questions parfois indiscrètes des internautes. Parmi les révélations, un salaire réduit mais un peu plus de libertés que prévu pour Cyril Hanouna depuis qu'il est sur W9, un traitement "pas très élégant" de France TV vis-à-vis de Laurence Boccolini, les difficultés de Léa Salamé au JT de France 2, les audiences en baisse du Bigdil sur RMC Story ou encore les nouveaux projets de Karine Ferry.

Mais une question et une réponse ont attiré notre attention. Au milieu du chat, un certain "Castaldi" a interpellé les deux experts, avec une interrogation que nous reproduisons telle qu'elle : "Messieurs bonjour, depuis nos derniers échanges, ma situation télévisuelle ne s'est pas améliorée, est-ce que vous pensez que ce sera le cas dans les semaines à venir ?"

Le chat du Parisien avec Benoît Daragon et Benjamin Meffre. © Capture Le Parisien

La référence à Benjamin Castaldi semble évidente, les deux reporters n'ont pas hésité à le tacler allègrement et avec sourire. "Benjamin, à chaque fois vous nous posez la question ! Si ça ne tenait qu'à nous, qui comme tous les Français avons été marqués par 'Loft Story', vous n'auriez pas une quotidienne mais deux !", ont commencé les deux experts, avant de poursuivre : "Mais pour être honnête, votre nom ne circule pas beaucoup dans les chaînes quand il s'agit de nouveaux projets, Benjamin ! Votre image n'est pas au top".

La chute (ou plutôt le coup de grâce) est tout aussi savoureuse : "Tenez bon ! Et appelez RMC Story, après avoir relancé la carrière de Lagaf', ils misent désormais sur Cristina Cordula, Karine Ferri et Carole Rousseau !", s'esclaffent Benoît Daragon et Benjamin Meffre, faisant au passage quelques victimes collatérales, sans qu'on sache vraiment lequel des deux a eu tant d'inspiration.

Cette petite pique n'est pas sans rappeler celle de l'an dernier, lors du même exercice. A l'époque, la question était plus explicite encore et la réponse teintée d'autodérision. "Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Est-ce que les 2 experts médias pensent que j'ai un avenir à la télé ou c'est fini ?", avait demandé le lecteur. "Si vous faites les bons choix, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, oui. Mais appelez-nous pour en parler. Et sinon vous avez des réductions pour Comme j'aime, c'est pour un ami ?", avaient plaisanté les deux acolytes.

Si la séquence nous a beaucoup amusés, pas sur que Benjamin Castaldi ait apprécié cette (gentille) usurpation d'identité, lui qui échange déjà des mots doux avec la réalisatrice Diane Kurys, dont le film "Moi qui t'aimais" revient sur la relation amoureuse entre Yves Montand et Simone Signoret, la grand-mère de l'animateur. Après un billet vengeur de Castaldi, la réalisatrice ne s'est pas démontée : "Il a dû s'aider de ChatGPT pour rédiger cela. Il n'a pas utilisé les bons arguments pour me dézinguer", a-t-elle lancé au Point.