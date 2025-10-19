"Vincent, ton pronostic vital est engagé" : après un très grave problème de santé, Vincent Lagaf' donne de ses nouvelles

Vincent Lagaf' donne des nouvelles rassurantes sur sa santé après un été où il a évité le pire. L'animateur est de retour aux commandes du "Bigdil" sur RMC Story.

Depuis son retour remarqué à la télévision en 2024 avec la nouvelle version du Bigdil sur RMC Story, Vincent Lagaf' enchaîne les succès et les tournages. L'émission culte de la fin des années 90, qu'il a remise au goût du jour, séduit chaque semaine de nombreux téléspectateurs. Un come-back triomphal récompensé d'un prix aux derniers "TL Awards".

Mais derrière les paillettes et les fous rires, le sexagénaire a vécu des moments très difficiles ces derniers mois. Cet été, le rythme effréné des tournages pour enregistrer pas moins de 44 émissions en un mois et demi a eu raison de sa santé. "On a enregistré pendant un mois et demi 44 émissions à une cadence de trois prime time par jour, soit six heures de one-man-show par jour", a confié Vincent Lagaf' en septembre sur RMC.

Exténué par ce rythme de travail intense, l'animateur s'est littéralement "écroulé" une fois les tournages terminés fin juillet, comme il l'a révélé à Télé-Loisirs. "J'étais dans une fatigue extrême, les copains m'ont dit qu'ils ne m'avaient jamais vu dans cet état-là", a-t-il précisé dans l'émission "Grandes Gueules" de RMC.

Inquiet, Vincent Lagaf' a consulté un cardiologue qui lui a diagnostiqué un problème cardiaque nécessitant une lourde intervention. "Il m'a dit, 'écoute, je vais te le dire autrement, ton pronostic vital est engagé. Si quelqu'un te bouscule ou si tu fais une mauvaise chute, tu vas avoir un bout de cholestérol qui se décroche et qui va finir de boucher une artère qui était bouchée à 95%'", a raconté l'animateur.

Pour sauver sa vie, Vincent Lagaf' a donc subi en urgence un quintuple pontage coronarien cet été. Une opération très lourde. "Je ne pensais pas qu'un jour j'entendrais la phrase 'Vincent, ton pronostic vital est engagé'. Je dois dire qu'avec la grande gueule que j'ai, j'ai vraiment eu peur, très peur", a-t-il confié le 15 octobre dans une vidéo sur son compte Instagram.

"On a frôlé la correctionnelle et vraiment, j'ai été à deux doigts, soit de disparaître, soit d'être handicapé avec une moitié abimée", a ajouté celui qui estime que son hygiène de vie saine et sa pratique du sport lui ont sans doute sauvé la vie. Remis de cette grosse frayeur, Vincent Lagaf' a tenu à rassurer ses fans. "Il est vrai que j'ai eu quelque temps un peu compliqués, un peu difficiles, mais tout est redevenu au grand beau", a-t-il déclaré.

"Tout va bien dans ma tête, tout va bien dans mon cœur, tout va bien dans mon corps", a martelé l'animateur, impatient de retrouver son public. Car le travail a vite repris pour Vincent Lagaf' avec le retour du Bigdil chaque lundi soir à 21h10 sur RMC Story, avant un passage au jeudi soir.

Fort de son expérience, le "revenant", qui savoure aussi, à 66 ans, la joie d'être devenu grand-père, en a profité pour passer un message de prévention. Il invite chacun à être vigilant aux signaux d'alerte comme les chevilles qui gonflent ou l'essoufflement et à consulter rapidement si nécessaire.