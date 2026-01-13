Obsèques d'Evelyne Leclercq : sa fille, son ex-mari et plusieurs personnalités lui ont rendu un dernier hommage (photos)

Les obsèques d'Evelyne Leclercq ont eu lieu à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, ce mardi 13 janvier. Famille, proches et personnalités du petit écran ont rendu un dernier hommage à l'animatrice de "Tournez manège !".

Evelyne Leclercq, figure emblématique de la télévision française, décédée le 31 décembre dernier à l'âge de 74 ans, a reçu les derniers hommages d'une poignée d'anonymes et de plusieurs personnalités de la télévision ce mardi 13 janvier, pour ses obsèques célébrées à la cathédrale Sainte-Réparate, au coeur du Vieux-Nice. Près de deux semaines après sa disparition, l'heure était aux adieux pour tous ceux qui l'ont aimée.

Dès la mi-journée, les proches et admirateurs d'Evelyne Leclercq ont commencé à se rassembler devant l'édifice religieux. La cérémonie, empreinte d'émotion, reflétait les volontés précises que l'animatrice avait exprimées avant de s'éteindre. Conformément à ses dernières demandes, les invités arboraient des tenues blanches ou claires, rompant avec la tradition du noir associé au deuil.

Céline Olive, la fille d'Evelyne Leclercq, et son ex-mari Jacques Olive présents

Autre souhait d'Evelyne Leclercq respecté : l'absence de fleurs et de couronnes traditionnelles. Seuls quelques brins de mimosa, symbole du Sud qu'elle chérissait tant, ornaient le cercueil de l'animatrice. À la place des gerbes habituelles, Evelyne Leclercq avait demandé que des dons soient effectués en faveur du pôle cancérologie Arnault Tzanck et de l'Institut du Cancer de Mougins, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur après son long combat contre la maladie.

Au premier rang de cette assemblée endeuillée, Céline Olive, la fille unique d'Evelyne Leclercq, n'a pu retenir son émotion. Main dans la main avec deux de ses trois enfants, Ondine et Benjamin, âgés de 20 et 24 ans, elle a fait face à l'arrivée du cercueil de sa mère avec courage et dignité. Tom, l'aîné des petits-enfants, 27 ans, semblait absent de la cérémonie.

À ses côtés, une autre présence remarquée : Jacques Olive, premier époux d'Evelyne Leclercq et père de Céline. Malgré leur séparation passée, l'ancien animateur radio a tenu à accompagner leur fille dans cette douloureuse épreuve, témoignant du respect et de l'affection qui subsistaient entre eux.

Plusieurs stars de la télévision aux obsèques d'Evelyne Leclercq

Les personnalités du petit écran ont aussi fait le déplacement en nombre pour saluer une dernière fois leur consœur. Parmi elles, Jean-Pierre Foucault, accompagné de son épouse Evelyne Jarre, a confié aux journalistes présents avoir perdu "une amie" de sa femme. Le célèbre présentateur de Qui veut gagner des millions et maître de cérémonie des Miss France n'a pas caché son émotion en pénétrant dans la cathédrale.

Fabienne Egal, complice inoubliable d'Evelyne Leclercq dans Tournez manège ! de 1985 à 1993, a également fait une apparition très remarquée. Les deux femmes avaient formé un duo télévisuel gravé dans la mémoire collective des Français. La chanteuse Charlotte Julian figurait aussi parmi les personnalités venues rendre hommage.

Bien qu'absente, la ministre de la Culture Rachida Dati a fait livrer un bouquet de fleurs, témoignant ainsi de son attachement à cette figure populaire du paysage audiovisuel français.