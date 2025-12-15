Cette région secrète vient d'être sacrée meilleure destination d'aventure au monde

En quête d'adrénaline ? Cette destination aux paysages à couper le souffle est le paradis des passionnés de trekking et de grands espaces.

Fin novembre lors d'une grande cérémonie à Riyad, en Arabie Saoudite, les TOURISE Awards 2025 ont célébré l’excellence, la durabilité et l’innovation dans le secteur du tourisme mondial. Tandis que des destinations phares ont raflé les honneurs avec Tokyo qui a réalisé un doublé dans les catégories "gastronomie" et "divertissement", New York qui a été élue “meilleure destination artistique” et Paris sacrée “meilleure destination shopping”, c'est une région méconnue qui a créé la surprise en remportant le titre très convoité de "meilleure destination d'aventure mondiale".

Cette région, située en Amérique Latine, et plus précisément au Pérou, confirme l'immense popularité du pays des Incas auprès des amateurs de nature, de trekking et de grands espaces. Mais si le Machu Picchu fascine les aventuriers du monde entier avec son mythique trek du Chemin de l’Inca, c’est une autre région beaucoup plus confidentielle qui a été plébiscité par le jury d’experts.

Huayhuash, l'un des plus beaux treks au monde. © Jan - stock.adobe.com

Cette région secrète, c’est Áncash, au cœur des Andes péruviennes. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant ses montagnes altières et ses lacs haut perchés sont le paradis des amateurs de sports d’aventure et de nature intacte. À une heure de vol de Lima, elle s’ouvre sur la plus haute chaîne de montagne tropicale de la planète, la Cordillère blanche, hérissée de pics dépassant les 6 000 mètres, dont le célèbre Huascarán, point culminant du Pérou (6 768 mètres).

Vedette de la région, le trek de Santa Cruz est considéré comme l’un des plus beaux itinéraires de rando d’Amérique du Sud. Accessible depuis Huaraz, il promet aux aventuriers un périple inoubliable de 4 à 5 jours à travers vallées glaciaires, lagunes turquoise et sommets vertigineux. Encore plus exigeant, le trek de la cordillère Huayhuash offre une aventure épique de 8 à 12 jours face aux cimes enneigées du nevado Yerupajá, deuxième plus haut sommet du Pérou avec ses 6 617 mètres.

Le site archéologique de Chavin, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. © robnaw - stock.adobe.com

Mais nul besoin d’être un alpiniste chevronné pour s’émerveiller des paysages du parc national Huascarán : d’autres randonnées tout aussi spectaculaires peuvent se faire à la journée, comme celles de la Laguna 69 ou de la Laguna Parón. Autre merveille de la Cordillère Blanche, la Quebrada de Llanganuco est une gorge profonde sculptée par l’érosion glaciaire, où s’étendent deux lacs émeraude, encerclés de pics enneigés. De quoi en prendre plein les mirettes.

Áncash est aussi le berceau de la culture Chavín, qui se développa entre 1 500 et 300 av. J.-C. dans cette haute vallée des Andes péruviennes. Depuis Huaraz, des excursions à la journée permettent de découvrir le complexe archéologique de Chavín de Huántar – un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, qui abrite les ruines d'un centre religieux et cérémoniel de ce fascinant peuple pré-inca. Le site est perché dans les montagnes à 3 200 mètres d’altitude… Autant dire que c’est encore une belle aventure pour y accéder !