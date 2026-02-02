Gens désagréables, serpents, saleté et mauvaise nourriture : ça tombe bien, cette destination est interdite aux Français

Cette destination est détestée des touristes... Cela tombe bien, vous n'avez pas le droit d'y aller.

Imaginez un décor de carte postale sur le papier : des montagnes plongeant dans une mer azur, un air de tropiques et des prix défiant toute concurrence. Pourtant, pour les rares visiteurs qui s'y aventurent, le choc est brutal : entre les infrastructures en ruine, l'accueil glacial et le risque de finir derrière les barreaux, cette destination est une aventure très risquée. Si vous rêviez de vacances reposantes, passez votre chemin !

Pour les touristes russes, cette région a longtemps été une destination de prédilection, une sorte de "Côte d'Azur" de l'ère soviétique. Aujourd'hui, ils y reviennent nombreux car on y entre comme dans un moulin : aucun visa n'est requis et le passage de la frontière depuis la Russie est une simple formalité. Faute de pouvoir s'offrir la Turquie ou l'Égypte, ils se rabattent sur ce territoire où l'on paye en roubles et où l'on cultive la nostalgie de l'URSS. Or les témoignages sur les réseaux sociaux dénoncent un "écart entre les attentes et la réalité qui est un gouffre".

© jeremy chamot rossi - stock.adobe.com

Les touristes parlent d'une agressivité latente, d'un service inexistant et de la sensation permanente d'être une "vache à lait". Pire encore, la nature aussi est hostile : on oublie les promenades tranquilles, elle s'arrêtent net à cause de la prolifération de serpents et de la saleté des rues qui gâche le décor. Dans les cafés aux prix exorbitants, la qualité est si médiocre que les vacanciers préfèrent cuisiner eux-mêmes. Le constat est sans appel : la région est "malheureusement mal préparée à l'afflux de touristes modernes qui exigent un confort minimal", note le média local Lipetsknews.

Cette destination, c'est l'Abkhazie. Ce territoire sécessionniste de la Géorgie tombe en ruines. Si le lac Ritsa reste spectaculaire, le reste n'est que mirage. Les hôtels sont délabrés, les infrastructures tombent en miette, les cartes bancaires internationales sont inutilisables et l'accès à Internet tombe en rade. Là-bas, les guides se transforment en "vendeurs de tapis insistants" qui vous forcent la main dans les boutiques de miel ou de vin plutôt que de vous raconter l'histoire du pays. C'est une station balnéaire du siècle dernier, piégée dans un temps que le progrès a oublié.

Le lac Ritsa en Abkhazie. © saiko3p - stock.adobe.com

Pour les Français qui souhaitent s'y aventurer, France Diplomatie est catégorique : "Les déplacements sont formellement déconseillés en Abkhazie (...) qui échappe au contrôle du pouvoir central". En entrant par la Russie, vous commettez un délit pénal aux yeux de la loi géorgienne. Et "l'ambassade de France à Tbilissi ne peut apporter son aide aux ressortissants français". En clair : en cas d'accident ou d'arrestation, vous êtes seul !

Entre l'insécurité sanitaire, le racket des touristes et le risque de finir "arrêté et placé en détention par les autorités contrôlant de facto la région" comme le souligne France Diplomatie, le prix à payer est bien trop élevé. Pour des paysages similaires mais avec la sécurité en plus, la Géorgie reste une alternative de voyage bien plus raisonnable.