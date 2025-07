C'est le "paradis secret de la Grèce" : cette destination est encore peu connue des touristes français

Cette région de rêve méconnue des Français échappe encore au tourisme de masse.

Vous aimez la Grèce mais vous en avez assez de croiser des hordes de touristes et surtout d'entendre parler français sur les plages de Santorin ou Mykonos ? Comment ressentir le dépaysement et se fondre dans la vie authentique grecque ? Il est temps de s'aventurer loin des circuits tous tracés par nos compatriotes : cet endroit propose une véritable immersion dans la culture locale et des paysages encore vierges du tourisme de masse.

C'est une région que les locaux surnomment le "paradis secret de la Grèce", idéale pour quelques jours de tranquillité les pieds dans l'eau ou dans ses collines couvertes d'oliviers. Sa forme originale de trident découpé en trois péninsules s'avançant sur la mer Égée abrite une centaine de plages de sable doux et blanc et des vestiges antiques.

Péninsule de Kassandra en Grèce. © Daniel Turbasa - stock.adobe.com

Bienvenue en Chalcidique, un paradis encore secret situé au nord de la Grèce. Sithonia, la péninsule du milieu et le Mont Athos, la plus à l'est, sont les plus authentiques. Sithonia est réputée pour ses criques isolées, que l'on rejoint en bateaux sans permis, et ses forêts de pins qui descendent jusqu'à la mer. C'est le paradis des amoureux de la nature et des campeurs. Ses plages comme Kavourotrypes ou Vourvourou sont incroyablement belles.

Le Mont Athos, quant à lui, représente la partie "spirituelle" de la Chalcidique : un territoire indépendant où vivent des milliers de moines orthodoxes et dont l'accès est strictement réservé aux hommes. Il est cependant possible de longer ses côtes en bateau depuis le village d'Ouranoupolis pour admirer les monastères perchés sur les falaises.

Monastère de Simonopetra au Mont Athos. © Andreas - stock.adobe.com

Les familles et amateurs de culture se rendront à Kassandra, la péninsule la plus à l'ouest et la plus "touristique". A côté de la plage de Kallithea, longue, de sable fin et bordée de turquoise, on y trouve les vestiges des temples antiques de Zeus et Dionysos. Comme Kassandra abrite de nombreuses stations balnéaires avec des complexes hôteliers, vous y croiserez des touristes étrangers, mais seulement Allemands, Serbes, Bulgares et quelques Canadiens venus découvrir ce bout du monde grâce au bouche à oreille.

La partie continentale du trident grec est aussi intéressante à explorer : on y trouve le site archéologique d'Olynthe, une fascinante immersion dans la vie quotidienne d'une cité grecque de l'époque classique (IVe siècle avant J.C.) réputée pour ses magnifiques mosaïques de galets, ainsi que le village traditionnel d'Arnaia avec ses maisons macédoniennes traditionnelles et son musée du folklore, un aperçu formidable de la vie grecque rurale.

On rejoint la Chalcidique en moins d'une heure depuis l'aéroport international de Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce. La meilleure période pour profiter de la mer dans la péninsule est de mai à septembre mais le printemps et l'automne seront propices à la randonnée et à la découverte culturelle.