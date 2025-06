Les Catalans ne vous le diront pas : cette crique secrète est leur petit paradis l'été

A seulement 90 minutes de Barcelone, venez découvrir ce secret bien gardé des locaux.

A moins de deux heures de route de Barcelone, c'est la destination rêvée pour ceux qui cherchent à se déconnecter dans un environnement naturel enchanteur. Nous sommes ici dans une des criques les plus magiques de la Catalogne. Entourée de pins et de falaises orangées, la couleur de l'eau est l'une de ses caractéristiques les plus distinctives : elle est tout bonnement spectaculaire, offrant un dégradé de bleus limpide difficile à trouver ailleurs sur la côte catalane.

Ce spectacle visuel dû au fond de sable fin et clair recouvert par des eaux peu profondes. Comme vous l'imaginez bien, c'est le paradis des adeptes de la baignade tranquille et sûre en famille, puisque la crique fait seulement 100 mètres de long. La plage dispose de toutes les commodités possibles : transats et parasols à louer, douches, toilettes et un restaurant de plage, le chiringuito Toc al Mar servant des poissons grillés à la braise de chêne, tapas, paellas, sangria, vins, bières et autres boissons fraîches.

C'est également un petit paradis pour le snorkeling avec ses nombreuses zones de sable où l'on explore les poissons plats, les herbiers de posidonie, les seiches et les poulpes. Ses petites grottes et fissures le long des falaises sont idéales pour explorer en kayak ou à la nage les poissons de roche comme les sars, les rougets ou les murènes et repérer étoiles de mer, oursins et éponges aux couleurs variées. Il existe également un centre de plongée pour ceux qui veulent explorer à fond la vie sous-marine, même de nuit !

Baie d'Aiguablava sur la Costa Brava en Espagne. © Simona Bottone - stock.adobe.com

Bien que magnifique, Aiguablava est très populaire des locaux et peut être très fréquentée durant la période estivale. Son accès en voiture peut alors s'avérer compliqué car les places de stationnement sont prises dès le matin tôt. Heureusement, il existe un bus municipal qui relie les différentes criques de la commune de Begur dont Aiguablava fait partie. Autre solution : se garer plus loin et finir le parcours à pieds. Malgré ces difficultés, tous ceux qui atteignent la crique s'accordent à dire que le jeu en vaut la chandelle, rien que visuellement !

Si vous envisagez de visiter ce coin de paradis, préférez les transports en commun ou arrivez tôt le matin. Pensez à séjourner à Begur qui propose des maisons de style coloniales et un joli château. Depuis le célèbre Chemin de Ronde directement accessible depuis Aiguablava, vous aurez la possibilité d'explorer les criques voisines charmantes de Platja Fonda et Fornells. Sur le chemin sud ne manquez pas Sa Tuna et Aiguafreda, et au nord Cala Illa Roja. Ces chemins sont idéaux pour la randonnée et offrent des vues panoramiques magnifiques.