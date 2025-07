Il y fait beau et frais, ce paradis n'est pas très loin de la France et offre des décors grandioses

Ce joyau alpin est exceptionnel pour s'évader sous un air frais et un soleil généreux.

A la recherche de paysages montagneux époustouflants qui se parcourent à la fraîche, on vous emmène dans cette chaîne de montagnes spectaculaire que l'on trouve au nord-est de l'Italie, que l'on reconnaît parmi toutes pour sa beauté inégalée. Inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les Dolomites sont mondialement réputées pour leurs lacs fleuris aux couleurs incroyables, leurs falaises vertigineuses et leurs vastes alpages.

Comme les Dolomites sont très vastes, on a choisi d'explorer la province du Tyrol du Sud dans le Trentin-Haut-Adige parce que l'ensoleillement est au rendez-vous avec ses vastes vallées ouvertes et la fraîcheur est garantie dans ses villages à l'architecture charmante situés autour des 1 200 mètres d'altitude. En été, les températures moyennes avoisinent les 23°C, avec des maximales qui ne dépassent pas les 29°C.

L'église San Giacomo près du village d'Ortisei dans le Val Gardena, Tyrol du Sud. © Freesurf - Adobe Stock

Les familles trouveront leur bonheur à Ortisei, un village pittoresque réputé pour ses maisons traditionnelles tyroliennes, sa belle zone piétonne et sa sculpture en bois. Ce sera également un excellent point de chute au cœur du Val Gardena : l'accès aux montagnes environnantes des Alpe di Siusi et de Seceda est facilité par plusieurs télécabines et téléphériques.

Au-delà de ces moyens de locomotion idéaux pour les familles, le Val Gardena propose de nombreuses randonnées (accessibles aux enfants) ou des pistes cyclables qui offrent des vues panoramiques inoubliables, mais aussi des aires de jeux et des parcs d'aventure.

Le lac de Carezza dans les Dolomites reflète le ciel, les forêts de sapins et les sommets environnants. © fottoo - stock.adobe.com

Pour une excursion d'une journée complète depuis Ortisei, on ne manquera pas de rejoindre l'un des lacs les plus célèbres et les plus photographiés de la région : le lac de Carezza, niché entre les massifs majestueux du Latemar au sud et du Catinaccio au nord. On le surnomme "le lac arc-en-ciel" en raison de ses couleurs vives et changeantes allant du vert émeraude au bleu profond, en passant par des nuances de turquoise et même de violet.

La route entre Ortisei et le lac de Carezza en une heure de voiture est réputée pour être spectaculaire. Elle serpente à travers des vallées verdoyantes et offre des vues imprenables sur les formations géologiques uniques des Dolomites.

Les Tre Cime, emblématiques des Dolomites. © Thomas - stock.adobe.com

Pour ceux qui veulent pousser plus loin, les Tre Cime di Lavaredo sont les immanquables de la région, à deux heures de route en voiture. La boucle autour, d'environ 10 à 12 km, est faisable avec des enfants plus âgés et habitués à la marche.

Au cours de vos randonnées, vous ne manquerez pas de casser la croûte dans les nombreux refuges de montagne qui proposent des plats traditionnels, à la croisée des cultures autrichienne et italienne comme le Speck Alto Adige IGP, les "knödel" (boulettes de pain au lard, d'épinards ou de fromage pressé), la soupe d'orge ou le strudel aux pommes, servi chaud avec de la glace à la vanille.