Cette baie a été élue l'eau la plus bleue d'Europe, dépêchez-vous d'y aller avant qu'elle ne soit envahie par la foule

Oubliez les Calanques, cette baie décroche la palme de la nuance parfaite pour vos prochaines baignades.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'été n'est pas terminé ! Si les côtes françaises affichent une grise mine, c'est le moment idéal pour profiter pleinement de la fin de l'été au bord d'un lac, d'une rivière ou d'une mer où la baisse des températures n'a pas encore sonné. Une étude a en effet souligné une augmentation de 813% des recherches Google autour de "l'eau transparente" au cours du dernier trimestre, et a eu l'idée lumineuse d'analysé 100 des plus beaux plans d'eau d'Europe pour identifier celle qui détient la teinte bleue la plus intense.

Il est bien connu que la France abrite d'innombrables étendues d'eau bleue à couper le souffle, mais elle n'est pas la seule. Les experts de la location de voitures chez SIXT ont analysé par couleurs 100 photos haute définition des plus beaux lacs, plages et rivières du continent pour identifier les plus bleus. Grâce à la méthode de sélection de couleurs LAB (qui repose sur trois composantes L pour luminosité, A pour axe Rouge-Vert et B pour axe Jaune-Bleu), ils sont parvenus à déterminer la profondeur du bleu de chaque site, les classant des plus bleues aux moins bleues. En tête du classement, on trouve une magnifique baie sur la côte adriatique, pas encore prise d'assaut par les touristes :

Notre-Dame-du-Récif, une île artificielle pittoresque dans la baie de Kotor, abritant une magnifique église catholique et un musée. © daliu - stock.adobe.com

Pour découvrir cette superbe eau bleue limpide, rendez-vous à la baie de Kotor, qui remporte la palme de l'eau la plus bleue d'Europe, dans le sud-ouest du Monténégro. Dans un décor de montagnes qui plongent dans la mer, vous profiterez d'une eau bleue limpide, idéale pour se baigner avec une température autour de 24°C, et à la qualité jugée excellente selon les contrôles réguliers effectués sur sa propreté. La baie s'explore à merveille en kayak, en paddle ou en plongée et de nombreuses excursions en bateau sont proposées pour explorer ses différents bras de mer et visiter ses îlots comme Notre-Dame-du-Récif ou Saint-Georges, les plus emblématiques.

Monastère de l'île Saint-Georges près de Perast dans la baie de Kotor. © radzonimo - stock.adobe.com

Côté plages, ne vous attendez pas en revanche à du sable fin comme dans les Caraïbes, mais plutôt des criques de galets, avec des pontons en pierre, très courants dans les villages comme Perast, où les visiteurs posent leurs serviettes et plongent directement à l'eau. Outre ses eaux limpides, la ville de Kotor est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, célèbre pour son labyrinthe de ruelles médiévales, ses bâtiments en pierre de style vénitien et sa remarquable cathédrale Saint-Tryphon, l'une des plus anciennes d'Europe.

Selon les experts de SIXT, les recherches sur " Kotor Monténégro " ont bondi de 172% en France le mois dernier : peut-être est-ce le moment idéal de savourer ce spectacle paisible avant que les touristes français ne déferlent sur la baie ?