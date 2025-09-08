On dirait la côte amalfitaine : c'est un endroit unique au Royaume-Uni inspiré de l'Italie

Ce village de "conte de fée" anglais ressemble à s'y méprendre aux villages sublimes de la côte italienne.

Il était une fois un petit village gallois qui évoque les contes de fée aux couleurs joyeuses de la Méditerranée. A l'origine de sa création : Sir Clough Williams-Ellis, un architecte qui a clairement puisé son inspiration dans l'esthétique et l'ambiance des villages de la côte Amalfitaine dans les années 1920.

Pénétrez dans ce village, c'est comme vivre des scènes de rue colorées et parfumées à l'italienne. Les maisons sont peintes dans des teintes pastel ou vives comme l'ocre, le rose, le rouge ou le bleu, et les jardins tropicaux sont parfaitement aménagés, ce qui est totalement typique des villes côtières de la Botte italienne.

Pour découvrir cette merveille, direction le village de Portmeirion, situé au nord du Pays de Galles sur une péninsule s'avançant dans l'estuaire du Dwyryd. Le village, dont la construction a duré 50 ans, est entièrement piéton et organisé autour d'une place centrale créant un espace convivial comme dans les "piazze" italiennes, entourée de jardins ornementaux et de fontaines.

Et vous n'y croirez pas vos yeux quand vous pénétrerez dans ses jardins : on y trouve des plantes exotiques comme des palmiers, des arbres à thé venant d'Australie, des arbres aux lanternes venant du Chili, mais aussi des magnifiques camélias, magnolias et rhododendrons. Si ces espèces végétales poussent ici, c'est grâce au microclimat spécifique de l'estuaire.

Le village est un mélange de styles entre le baroque, le palladien (style architectural venant de Vénétie à l'époque de la Renaissance) et l'italianisant (un style architectural du 19e siècle d'origine anglaise s'inspirant de l'architecture de la renaissance italienne). Tout rappelle l'Italie : on y trouve des façades ornées, des loggias, des portiques et même des campaniles.

Sur la toile, les internautes ne tarissent pas d'éloges à propos du village : Rappelle beaucoup la côte amalfitaine. Agréable promenade au bord de l'eau pour revenir au village, témoigne un utilisateur de Tripadvisor, Unique, époustouflant, insolite, convivial, ça vaut vraiment le détour, clame un autre.

Seul bémol, il faut payer pour y aller, même si le droit d'entrée coûtera moins cher qu'un voyage en Italie, surtout pour les Anglais : comptez environ 20 £ par adulte, 17,50 £ pour les seniors et étudiants et 13 £ pour les enfants de 5 à 15 ans. Si la réservation en ligne est conseillée l'été, l'entrée se paye également au péage. Notez que le village est gratuit pour les personnes qui séjournent dans l'un des deux hôtels du village (l'Hotel Portmeirion avec magnifiques vues sur l'estuaire créé par Sir Clough Williams-Ellis lui-même, ou le Castell Deudraeth, un château néo-gothique) ou qui réservent un repas dans leurs restaurants gastronomiques.