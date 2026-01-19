Ce sont les "Caraïbes de l'Italie" : cette ville est totalement sous-estimée

Cette destination italienne est la plus sous-cotée d'Europe.

Oubliez la côte Amalfitaine, bondée de touristes et hors de prix. À la pointe de la botte italienne, une cité millénaire perchée sur une falaise vertigineuse offre des eaux aussi cristallines que les Caraïbes, mais à des prix mini. Pourtant, il y a de fortes chances que vous n'en ayez jamais entendu parler !

Si vous cherchez le combo parfait entre authenticité préservée et farniente de luxe à prix cassé, c'est là qu'il faut partir. Imaginez des falaises de grès blanc qui plongent verticalement dans une eau si transparente qu'on y voit le sable à 10 mètres de profondeur : bienvenue à Tropea en Calabre, une cité historique littéralement suspendue au-dessus de la mer Tyrrhénienne !

Entre ses ruelles médiévales où le linge sèche aux fenêtres et ses places silencieuses, c'est la véritable perle cachée de la botte, jalousement gardée par les Italiens. Le clou du spectacle ? L'église Santa Maria dell'Isola, un sanctuaire millénaire sculpté dans le gros rocher qui domine fièrement l'horizon.

Mais le choc n'est pas seulement visuel, il se ressent aussi dans le porte-monnaie ! À Tropea, on vit la "Dolce Vita" sans sacrifier ses économies, c'est l'anti Saint-Tropez par excellence que seuls les initiés connaissent ! On s'installe en terrasse face au large pour un dîner complet qui revient souvent moins cher qu'un simple encas à Paris. Comptez 4 euros pour un verre vue sur la plage et, hors saison, des pépites hôtelières se dénichent à 20 euros la nuit seulement. Là-bas, vous paierez toujours le prix local, bien loin de l'inflation des grandes cités balnéaires...

Et vous n'y verrez presque aucun grand groupe de touristes à l'horizon, juste l'authenticité brute du sud italien. Vous pouvez flâner dans les échoppes d'artisanat ou explorer les criques sauvages de la Costa degli Dei (la Côte des Dieux) sans avoir à jouer des coudes pour poser votre serviette. Pour un sentiment de bout du monde, direction Praia i Focu, une crique sauvage accessible uniquement par bateau. Plus au sud, la plage de Grotticelle offre des fonds marins dignes d'un aquarium.

Enfin, Tropea est célèbre dans toute l'Italie pour son "or rouge" : l'oignon rouge de Tropea, si sucré qu'il se déguste même en confiture. Entre la 'nduja (saucisse épicée typique) et les pâtes fraîches au front de mer, chaque repas est une véritable claque gastronomique. Il ne vous restera plus qu'à admirer le coucher de soleil, quand l'astre s'aligne pile avec le volcan Stromboli à l'horizon... Un spectacle qui n'a absolument aucun prix.

Pour profiter de Tropea dans sa version la plus tranquille, préférez le printemps : la mer est déjà délicieuse, le soleil est garanti et les prix sont au plus bas. Si vous cherchez une destination qui combine plages de rêve, histoire médiévale et budget mini, Tropea est votre prochain voyage, mais faites vite : un tel paradis ne restera pas ignoré bien longtemps.