Ce lac en forme de cœur pourrait être votre prochaine destination de Saint-Valentin

Cet endroit est un spot tellement parfait pour la Saint-Valentin qu'on croirait à un montage photo.

Cette année, la Saint-Valentin tombe un samedi : L'occasion est trop belle pour ne pas s'offrir un week-end prolongé ! On oublie les Venise et Rome bondées, ou encore Paris et Prague, ces capitales de l'amour vues et revues. On a déniché pour vous le spot le plus romantique d'Europe, un secret bien gardé que même les plus grands voyageurs peinent à situer sur une carte.

Nichée au cœur des montagnes italiennes, cette destination encore méconnue des Français abrite un secret géologique fascinant : vue d'un certain angle, la silhouette du lac dessine un cœur parfait. C'est l'endroit le plus "insensé" pour déclarer sa flamme : l'air y est pur car nous sommes à 900 mètres d'altitude, le silence n'est interrompu que par les chants des oiseaux et l'eau du lac émeraude est si limpide qu'elle a reçu le label Pavillon Bleu. C'est un paysage unique, né d'un glissement de terrain préhistorique, qui semble sorti tout droit d'un conte de fées.

Ce joyau, c'est le Lac de Scanno, la perle de la région des Abruzzes en Italie. Les amoureux emprunteront le bien nommé Sentiero del Cuore (le Sentier du Cœur), une randonnée accessible d'environ 5 kilomètres aller-retour. En chemin, ils croiseront l'ermitage de Sant'Egidio, une petite église en pierre du XVIIe siècle qui semble perdue dans le temps. Arrivés au belvédère, la magie opère : le lac s'étire sous leurs yeux en une forme de cœur majestueuse. C'est l'instant "Instagram" ultime, mais surtout un moment de déconnexion totale.

Le sentier redescend ensuite vers le village de Scanno, classé parmi les plus beaux d'Italie. Surnommé la "cité aux mille portes", c'est un bourg médiéval qui se parcourt à pied via "la Ciambella", un itinéraire circulaire qui serpente entre palais seigneuriaux et arches anciennes. Les couples ne repartiront pas sans une presentosa, ce pendentif en orfèvrerie fine typique des Abruzzes, fabriqué là-bas depuis le XVIIIe siècle, que l'on s'offrait autrefois comme gage d'amour.

Village médiéval de Scanno en Italie. © Buffy1982 - stock.adobe.com

Pour le dîner, direction une trattoria pour goûter aux Cazzillitti (pâtes artisanales à l'eau de source) ou aux célèbres arrosticini (brochettes de mouton grillées). En dessert, il est de coutume de se partager un "Pain d'ours" (Pan dell'Orso), un gâteau moelleux nappé de chocolat noir.

Pour vivre cette parenthèse enchantée, le plus simple est de s'envoler vers Rome : il existe des vols directs depuis Paris, Lyon, Nice, mais aussi Marseille ou encore Nantes. Sur place, on loue une voiture pour un road-trip de 2 heures environ à travers les paysages sauvages et montagneux des Abruzzes.

Réservez vite, car si l'endroit est secret, les places sont comptées pour le week-end du 14 février ! Pour la vue la plus spectaculaire, l'Hôtel del Lago est un incontournable avec son restaurant panoramique qui sert les fameux spaghettis à la guitare face au coucher du soleil. Si vous préférez le charme des vieilles pierres, direction la Dimora di d'Annunzio au cœur du village, où chaque chambre raconte une histoire.