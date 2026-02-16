Cette "8e merveille du monde" cachée en Europe est à seulement 3 heures de la France

Oubliez le Grand Canyon : cette merveille du monde vieille de plusieurs millions d'années se trouve juste à côté de chez nous.

Si certains parcourent des milliers de kilomètres pour admirer des paysages grandioses comme le Grand Canyon, l'une des formations les plus spectaculaires de la planète se cache en réalité au cœur de l'Europe. Qualifiée par certains sites étrangers de "huitième merveille du monde", ce joyau géologique semble tout droit sorti d'un film fantastique.

Imaginez une arche monumentale de 16 mètres de haut de 27 mètres de large, sculptée dans la roche avec une précision que seul le temps possède. Ce phénomène magique date de l'époque où les dinosaures peuplaient encore notre planète. À l'origine, une mer peu profonde recouvrait la région, déposant des couches de sable qui, au fil des millions d'années, sont devenues d'immenses blocs de grès. Le vent, la pluie et le gel ont fait le reste, grignotant la roche pour ne laisser qu'une structure fascinante défiant les lois de la gravité.

Ce trésor naturel se nomme la Porte de Pravčická. Située en République tchèque, dominant la région de la Suisse bohémienne près de la ville de Hřensko, elle est tout simplement la plus grande porte rocheuse naturelle d'Europe. Chaque année, environ 400 000 visiteurs s'y pressent pour admirer ce monument de grès, un chiffre impressionnant mais qui préserve encore le site d'un surtourisme massif comparé aux icônes mondiales.

© David Johnston - stock.adobe.com

Pour atteindre cette merveille, il faut la mériter. Le voyage commence généralement dans le village pittoresque de Hřensko, en Bohême du Nord. De là, les voyageurs empruntent des sentiers de randonnée sinueux à travers des vallées profondes et des formations rocheuses vertigineuses. Le parcours est exigeant, mais l'effort est récompensé par une vue imprenable sur l'immensité de la forêt et des pics de grès environnants. Et enfin, la magie opère : vous dominez un paysage qui n'a presque pas changé depuis l'ère secondaire !

Plus qu'une simple curiosité géologique, la Porte de Pravčická est devenue le symbole d'une nature sauvage et préservée. Sa beauté est telle qu'elle pourrait bientôt prétendre officiellement au titre de nouvelle merveille du monde. Entre ses racines préhistoriques et son allure de décor de cinéma, ce site prouve que l'Europe possède encore des paysages capables de rivaliser avec les plus grands parcs nationaux américains.

Avec ses dimensions records et son cadre enchanteur, ce joyau tchèque mérite amplement son surnom de "8e merveille du monde". Si vous cherchez une destination qui combine sport, grand air et spectacle naturel hors norme, la Suisse bohémienne est faite pour vous. Pour s'y rendre, le plus simple est d'atterrir à Prague, puis de louer une voiture ou de prendre le train jusqu'à Déčín (environ 1h30 de trajet). De là, des bus vous déposent au pied des sentiers de Hřensko.