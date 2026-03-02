C'est la Californie de l'Europe : elle a été élue "meilleure destination de plage" devant les Maldives et Maurice

À 2h30 de la France, la "Californie de l'Europe" vous attend et elle a tout d'une terre promise.

Oubliez les vols interminables de 12 heures et le décalage horaire assommant. Le verdict est tombé le 6 décembre dernier à Bahreïn lors des prestigieux World Travel Awards : la meilleure destination balnéaire au monde ne se trouve ni dans l'Océan Indien, ni aux Caraïbes. Contre toute attente, c'est une région européenne, accessible en seulement 2h30 de vol depuis la France, qui vient de détrôner ces géants du tourisme.

Imaginez plus de 150 plages bordées de falaises ocre spectaculaires, des criques secrètes aux eaux cristallines et un ensoleillement record de 300 jours par an. Surnommée la "Californie de l'Europe", cette région combine un art de vivre paisible et des paysages sauvages qui n'ont rien à envier au Pacifique. Entre la célèbre Praia da Falésia et ses parois rouges vertigineuses, ou la pittoresque Praia da Marinha, le spectacle est permanent.

Le spectacle flamboyant des falaises de la Praia da Falésia, l'un des joyaux de l'Algarve au Portugal. © Aquarius - stock.adobe.com

Le secret est levé : c'est l'Algarve, au sud du Portugal. Pour la 4e fois, la région a été élue "Meilleure destination balnéaire au monde", devenant la seule du globe à atteindre ce palmarès. Elle surclasse ainsi des icônes comme les Maldives, Maurice, les Seychelles ou la Thaïlande. Pour les experts du tourisme, le constat est clair : l'Algarve offre un mix parfait entre beauté brute, accessibilité financière et infrastructures de qualité.

Le point fort de l'Algarve est son coût. Alors qu'un séjour aux Maldives exige un budget colossal, le sud portugais reste imbattable. Au printemps, on peut dénicher des vols directs pour l'aéroport de Faro à partir de 40 euros seulement. Dans les ruelles de ses villes historiques comme Tavira, on savoure une pinte de bière locale à 2 euros.

A l'est de Praia da Marinha se trouve la grotte de Benagil, l'une des plus belles au monde, en Algarve. © Nido Huebl - stock.adobe.com

Côté météo, dès mai, le thermomètre affiche déjà 22 à 24°C, tandis que l'hiver reste l'un des plus doux d'Europe, entre 11 et 16°C. Une aubaine pour ses nombreux touristes britanniques qui s'y pressent chaque année pour fuir la grisaille. Au-delà des paysages, un autre atout est sa gastronomie locale : on y déguste des poissons grillés à peine sortis du filet, des cataplanas de fruits de mer (un ragoût traditionnel) ou les célèbres pâtisseries à l'amande et à la figue, le tout accompagné de vins blancs frais de la région.

L'attrait pour l'Algarve dépasse même le cadre des vacances : le Portugal figure dans le top 5 des meilleurs pays pour prendre sa retraite en 2026 et occupe la troisième place mondiale pour l'achat d'une résidence secondaire.

Entre ces récompenses, ses tarifs bas et son rythme de vie "slow", l'Algarve s'impose comme l'alternative parfaite aux destinations lointaines. Prêt à troquer votre vol long-courrier pour un saut de puce vers le sud du Portugal ? Des liaisons directes sont proposées au départ de Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille et Toulouse.