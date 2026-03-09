Ni Londres, ni Rome : cette ville a été désignée meilleure destination européenne de 2026

Voici pourquoi cette capitale a été élue meilleure destination européenne de 2026 par un million de voyageurs.

Oubliez les éternelles favorites. Pour 2026, les voyageurs du monde entier ont tranché et le verdict vient de tomber : la nouvelle reine de l'Europe n'est ni la capitale britannique, ni la cité éternelle. Le prestigieux classement des European Best Destinations, devenue la référence du secteur du tourisme et basé sur plus d'un million de votes issus de 154 pays, vient de couronner une métropole qui explose tous les compteurs.

Selon les experts du palmarès, l'heureuse élue "confirme sa transformation en l'une des capitales les plus captivantes d'Europe, où culture, art de vivre, gastronomie et qualité de vie convergent avec une rare intensité". Le cœur de cette ville bat au rythme d'un site unique, classé au patrimoine mondial de l'Unesco : le "Paysage de Lumière", un secteur où la nature et l'architecture s'imbriquent pour abriter l'un des pôles artistiques les plus denses de la planète. Quelle est donc cette ville qui fait de l'ombre aux plus grandes ?

Fontaine de Cibeles à Madrid. © dimbar76 - stock.adobe.com

C'est Madrid qui rafle officiellement le titre de Meilleure Destination Européenne 2026. La capitale espagnole s'impose comme la nouvelle référence du voyage immersif. Avec près de 3 000 heures d'ensoleillement par an, Madrid a transformé ses rues en un immense salon à ciel ouvert. Du parc du Retiro aux terrasses sur les toits, la ville impose un rythme que les touristes s'arrachent : celui de la "vie dehors", où les journées se prolongent en soirées sans fin...

On y vient pour perdre la notion du temps entre les chefs-d'œuvre du Prado ou du Reina Sofía. Pourtant, réduire Madrid à ses musées classiques serait une erreur : la surprise vient en réalité de ses anciens quartiers industriels comme Carabanchel, où des dizaines de studios de design et de galeries expérimentales ont remplacé les usines. C'est ce mélange entre tradition (comme le flamenco des tablaos intimistes) et l'avant-garde créative qui a propulsé la capitale sur la première marche du podium.

Façade des arènes de Vistalegre à Carabanchel, Madrid. © SaucE ReQuEs - stock.adobe.com

Ce qui a vraiment fait la différence, c'est que Madrid est une grande capitale qui se vit comme un village. Elle réussit l'équilibre parfait entre dynamisme et qualité de vie. Entre son réseau de transports ultra-performant, sa piétonnisation massive et ses espaces verts, la ville offre aussi des bulles de respiration. Côté food, la scène est en ébullition : les tavernes historiques et leurs recettes de grand-mères côtoient des chefs qui réinventent les tapas de demain. Un cocktail efficace qui rend la ville très addictive !

L'Espagne confirme ainsi sa domination sur le tourisme européen, après avoir déjà brillé en 2024 avec le sacre de Marbella par les European Best Destinations. Pour rejoindre Madrid depuis la France, rien de plus simple : la ville est accessible en moins de 2 heures d'avion depuis les grandes villes de France, ou en train depuis Perpignan et Barcelone.