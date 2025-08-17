C'est le village secret des Baléares, ses plages sont superbes et le bord de mer encore sauvage

Cette station balnéaire est reconnue comme l'un des plus beaux villages d'Espagne. Elle a su garder son authenticité.

Vous cherchez le lieu idéal pour un séjour ensoleillé ? L'Espagne coche beaucoup de cases et les îles Baléares sont naturellement en bonne place au moment de faire son choix. Soleil, eaux turquoise, larges plages, installations hôtelières reconnues... Les Baléares n'ont plus grand chose à prouver. Seul bémol, certaines stations balnéaires ont perdu de leur authenticité au fil des années et des constructions.

Un endroit sur l'île principale, Majorque, sort toutefois du lot. Bienvenue à Puerto Pollensa, un village de pêcheurs typique situé sur la côte nord de Majorque. Régulièrement primé pour sa tranquillité et son authenticité, Puerto Pollensa est l'antithèse des stations balnéaires bétonnées que l'on trouve parfois dans la région.

Les amoureux de la nature seront comblés par les paysages époustouflants qui entourent le village. Le célèbre cap Formentor, avec ses falaises abruptes et ses points de vue vertigineux, est à seulement quelques kilomètres. Les randonneurs pourront aussi s'aventurer sur le sentier de la vallée de Boquer, qui serpente à travers la végétation jusqu'à une crique isolée qui ravira autant les baigneurs que les photographes.

Les plages de Puerto Pollensa sont un véritable paradis pour les amateurs de farniente et de baignades. La plage principale, Pollensa Beach, offre de nombreux transats et des activités nautiques pour les plus aventureux. Pour ceux qui recherchent davantage de tranquillité, la plage d'Albercutx, plus étroite, est parfaite pour les familles avec ses eaux peu profondes et ses zones ombragées. La célèbre station d'Alcudia, plus touristique, avec sa large baie est aussi à proximité. On y trouve l'une des plus belles plages de l'île, Playa de Muro citée dans de nombreux classements des plus belles plages du monde.

Après la baignade, vous pourrez aussi flâner dans les ruelles pavées du centre-ville. Les maisons en pierre traditionnelles, avec leurs volets colorés et leurs balcons fleuris, ajoutent au charme indéniable de Puerto Pollensa. La promenade du front de mer, bordée de palmiers et de petits restaurants typiques, est enfin l'endroit idéal pour déguster un verre en admirant le coucher de soleil sur la baie et finir de la meilleure des manières une belle journée de vacances.