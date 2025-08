Le verdict est tombé : cette plage italienne est la plus belle au monde

Cette crique turquoise nichée au pied d'un éperon rocheux arrive en tête du classement The World's 50 Best Beaches 2025.

Comme chaque année, le prestigieux palmarès des World's 50 Best Beaches met à l'honneur les plus somptueux rivages de notre planète. De la Thaïlande à la Polynésie française, en passant par Madagascar, les Philippines ou la République dominicaine, ce tour du monde invite à découvrir des plages d'une rare beauté, dans des environnements préservés.

Lagons turquoise, calanques secrètes, longues étendues de sable blanc ourlées de cocotiers... il faut parfois partir très loin pour approcher ces lieux paradisiaques et s'immerger dans une nature encore intacte, loin du béton et des hordes de touristes. Mais cette année, surprise, la plus belle plage du monde se trouve à seulement deux heures d'avion de la France !

Le golfe d'Orosei et ses falaises percées de grottes. © Dmitry Naumov - stock.adobe.com

Direction la côte est de la Sardaigne, dans la région du golfe d'Orosei, où les robustes montagnes du Gennargentu plongent à pic dans une mer presque translucide. Ce littoral sauvage, ponctué de calanques sublimes lovées au creux des falaises, se découvre en bateau ou à pied, après de longues randonnées dans le maquis parfumé.

C'est là, à l'extrémité d'une gorge profonde, que se cache la sublime Cala Goloritzè. Classée monument national protégé en 1995, cette crique tapissée de petits galets blancs est adossée à des falaises calcaires vertigineuses, où se détachent une arche naturelle et une aiguille rocheuse de 143 mètres, pointant vers le ciel.

Cala Goloritzè, la plus belle plage du monde selon le World's 50 Best Beaches © Salvatore - stock.adobe.com

Mais rejoindre ce paradis se mérite, comme toutes les bonnes choses dans la vie. L'accès étant réglementé, il est indispensable de payer un ticket d'entrée au prix de 6€ et de réserver un créneau horaire pour emprunter le sentier de randonnée, limité à 250 personnes. On y avance à travers un chemin parfois rocailleux à l'ombre des genévriers, des pins et des chênes verts, avant de rejoindre le rivage, d'un bleu irrésistible…

Le site est tellement isolé et protégé de toute urbanisation qu'il est l'un des derniers refuges du phoque moine, une espèce marine menacée d'extinction. Vous pourrez aussi y voir des dauphins, des hippocampes, des mérous… Car au-delà de la carte postale, la beauté de la Cala Goloritzè tient aussi à son extraordinaire biodiversité. On compte sur vous pour la préserver !