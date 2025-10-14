Le plus grand bateau de croisière au monde touche l'eau pour la première fois, cette "ville flottante" de 7 600 passagers est prête pour 2026

Ce nouveau navire de croisière est l'une des plus grandes structures jamais construites au monde.

113 ans après le naufrage du Titanic, la course à la démesure est à nouveau lancée. Un nouveau navire de Royal Caribbean s'apprête à prendre la mer, s'imposant comme "le plus grand paquebot au monde" avec ses 250 000 tonnes, 365 mètres de long et une capacité maximale de 7 600 passagers. Dernier né des navires de la classe Icon de la compagnie maritime américaine, il sera une destination en soi, donnant l'impression de voyager dans une véritable ville flottante.

Baptisé le "Legend of the Seas", ce paquebot géant promettra une expérience en mer encore jamais vue de jour comme de nuit, dans un contexte où l'industrie de la croisière bat des records. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes avec environ 34, 6 millions de passagers transportés en 2024 selon l'Association internationale des croisières (CLIA) et une estimation de 37,7 millions de croisiéristes en 2025.

Le Legend of the Seas mesure 365 mètres de long sur 50 mètres de large et compte 2 350 membres d'équipage. © Royal Caribbean Group/Cover Images/SIPA

Bien plus que dans un simple navire de croisière, "les voyageurs pourront tout avoir : des émotions fortes, des saveurs inédites et des destinations exceptionnelles", a résumé le président-directeur général de Royal Caribbean au Figaro. Comme dans un parc d'attractions, Legend of the Seas abritera 8 quartiers thématiques distincts qui rythmeront la vie à bord, reliés par 22 ascenseurs ultra-modernes et 18 ponts. Il sera possible de se restaurer ou de boire un verre dans 28 établissements différents (du bar convivial au dîner gastronomique sous les étoiles en passant par le lounge détente), de nager dans l'une de ses 7 piscines dont l'immense Royal Bay - la plus grande en mer - ou se détendre dans son sublime bassin suspendu The Hideaway.

Pour les amateurs de sensations fortes, le Legend of the Seas abrite rien de moins que le plus grand parc aquatique en mer (de catégorie 6) et l'Absolute Zero, la plus vaste patinoire au monde sur l'océan ! Le Crown's Edge, une structure d'activités qui combine tyrolienne et passerelles suspendu à plus de 45 mètres au-dessus de l'eau, satisfera les plus téméraires.

Legend of the Seas transportera les vacanciers vers des destinations comme la France, l'Italie et l'Espagne, ainsi que vers des destinations paradisiaques des Caraïbes occidentales et méridionales. Le grand lancement est prévu pour l'été 2026 avec des traversées en Méditerranée occidentale entre Barcelone, Rome, Marseille, Naples et Palma de Majorque.

Le Legend of the Seas a été mis à flot pour la première fois en Finlande en septembre 2025. © Royal Caribbean Group/Cover Imag

Legend of the Seas sera ensuite affecté, à partir de novembre 2026, aux croisières caribéennes avec des itinéraires au départ de Fort Lauderdale en Floride, et des escales à Aruba, Curaçao et sur l'île privée de la compagnie maritime : Perfect Day at CocoCay, aux Bahamas... Pour l'instant, le paquebot a officiellement touché la mer le 2 septembre 2025. Les équipes de construction ont célébré cet événement au chantier naval Meyer Turku en Finlande. Il doit ensuite partir pour une série d'essais.

Ce nouveau fleuron de Royal Caribbean International sera également le quatrième navire de la compagnie à être alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL) et équipé de systèmes de récupération de chaleur. Avec Legend of the Seas, Royal Caribbean souhaite atteindre son objectif de mettre en service un navire de croisière à zéro émission nette d'ici 2035.