Oubliez New York ou L.A., cette mégapole a été élue "Meilleure grande ville des États-Unis"

Pour la 9e année consécutive, les lecteurs du prestigieux Condé Nast Traveler ont voté en masse pour cette fascinante ville américaine.

Cette année encore, les lecteurs du magazine Condé Nast Traveler ont voté en masse pour la "Meilleure grande ville des États-Unis" : plus de 750 000 votes ont été enregistrés pour cette édition 2025 des Readers' Choice Awards. Et pour la neuvième année consécutive – un record absolu dans l'histoire de ce palmarès créé il y a plus de 30 ans – ils ont choisi de couronner cette mégapole de briques et d'acier, baignée de blues et de légendes.

Cette ville, capitale de l'architecture moderne, a été construite sur les ruines d'un gigantesque incendie en 1871, forgeant sa légende de ville-phénix. De ses cendres sont nés les tout premiers gratte-ciel au monde, des bijoux de verticalité qui vont aussitôt révolutionner les codes de l'architecture. Aujourd'hui, c'est un musée à ciel ouvert où contempler les œuvres de Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright ou Mies van der Rohe.

Croisière architecturale sur la mythique Chicago River. © f11photo - stock.adobe.com

Vous l'aurez deviné, cette cité au destin extraordinaire n'est autre que Chicago, troisième ville des États-Unis et capitale de l'Illinois. Pour l'aborder, une croisière sur la Chicago River est un must do. À bord du First Lady, la visite en bateau est commentée par des experts du Chicago Architecture Center. Art déco, Beaux-Arts, néogothique… les gratte-ciel du Loop défilent sous vos yeux quand, soudain, le métro aérien surgit d'entre les buildings. C'est la carte postale de la Windy City !

Mais pour apprécier pleinement la skyline de Chicago, il faut prendre de la hauteur. Munissez-vous du CityPass pour accéder facilement aux observatoires les plus spectaculaires de la ville : celui de la Willis Tower, qui fut pendant plus de vingt ans le plus haut édifice de la planète (442 m), ou celui du 360 Chicago Observation Deck, offrant des vues à couper le souffle sur les gratte-ciel et le lac Michigan, si vaste qu'on le confondrait presque avec la mer…

Lincoln Park, lieu de balade préféré des habitants de Chicago. © fukez84 - stock.adobe.com

Car si Chicago évoque volontiers l'architecture, on l'associe beaucoup moins aux plaisirs balnéaires… Pourtant, une trentaine de plages superbes s'alignent le long du littoral, bordées par la longue piste cyclable du Chicago Lakefront Trail. On s'y balade à vélo lors de visites guidées en petits groupes avec Destinations Off Road, en passant par les avenues chics de Gold Coast, jalonnées de maisons victoriennes, et les allées verdoyantes de Lincoln Park.

Le soir, dans les neighborhoods métissés de la ville, on découvre une scène culinaire foisonnante, de l'incontournable deep-dish pizza au fameux Chicago-style hot dog (sans ketchup !) en passant par les tables en vogue de jeunes chefs venus de tous horizons. Tzuco, du mexicain Carlos Gaytán, est l'un de ces hot spots où il vaut mieux réserver à l'avance. La soirée s'achève souvent dans un club de jazz, où flotte encore un parfum des années 1920, dans une ambiance qui n'appartient qu'à Chicago.