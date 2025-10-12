Des cercles blancs débarquent sur les routes d'Europe : de quoi s'agit-il ?

Un nouveau symbole se déploie sur de nombreuses routes. A quoi sert-il ?

Il va falloir s'y habituer puisque ces inédits petits cercles se répandent sur les routes européennes. Les autorités espagnoles ont ainsi récemment introduit un marquage au sol innovant pour améliorer la sécurité des motards. Ce marquage, sous forme de cercles blancs peints au centre de la route, incite les pilotes de deux-roues à éviter de les franchir, réduisant ainsi le risque de collision avec les véhicules venant en sens inverse, notamment dans les virages serrés des routes de montagne où la visibilité est réduite.

Ce type de marquage n'est pas une nouveauté en Europe. Il existe déjà en Autriche, le premier à l'avoir testé dès 2007, au Luxembourg, en Suisse, en Slovénie et même au Royaume-Uni, où il a démontré son efficacité pour réduire les accidents sur les routes sinueuses. Ces pays utilisent des indications similaires pour guider les motocyclistes et les aider à mieux anticiper les virages dangereux. L'Espagne s'inspire donc de modèles déjà éprouvés.

© Photo générée par l'IA/ChatGPT

Ce marquage au sol a donc pour but d'éloigner les motos du centre de la chaussée lors des virages qui offrent peu de visibilité. Le principe est très simple : en évitant de rouler sur les cercles blancs, les motards restent naturellement plus vers le bord de la route et donc plus loin de la trajectoire des véhicules qui arrivent en sens inverse. Ces nouveaux repères au sol renforcent la sécurité des deux roues, sans qu'il soit nécessaire pour les autorités de faire des aménagements coûteux sur la route.

Cette expérimentation en Espagne se déroule dans la région catalane, notamment sur les routes B-124 entre Sant Llorenç Savall et Calders, et N-260 à la Collada de Toses selon El Mundo Deportivo. Les autorités invitent les motards à rester vigilants et à adapter leur conduite aux nouvelles indications car elles représentent un moyen concret de réduire les accidents et de rendre la route plus sûre pour eux mais aussi pour les autres usagers.

Ce type de marquage au sol, qui n'a jusque-là pas été essayé en France, pourrait être étendu à d'autres régions espagnoles si les résultats sont positifs.