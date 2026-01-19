Cette ville va accueillir le parc d'attraction le plus terrifiant d'Europe

Oubliez Halloween : ce pays construit un parc d'attractions terrifiant encore plus grand qu'Europa-Park !

Entre le Phantom Manor de Disneyland et les maisons hantées de "Peur sur le Parc" au Parc Astérix, la France ne manque pas de doses d'adrénalines dans ses parcs d'attractions ! Mais jusqu'ici, l'épouvante reste réservée à une simple zone ou à la saison d'Halloween. Oubliez tout ce que vous connaissez : un projet de parc titanesque sur le mythe de Dracula compte bien faire trembler toute l'Europe !

La figure de Vlad l'Empaleur, ce prince valaque du XVe siècle dont les méthodes de torture effroyables ont inspiré le célèbre le Dracula de Bram Stoker, s'apprête à avoir son propre parc d'attractions. Ce projet colossal prend vie dans ce pays qui l'élève au rang de héros national pour sa résistance face à l'Empire Ottoman. Les amateurs de sensations fortes et de légendes sombres seront aux anges.

Le secret est désormais levé : c'est en Roumanie, à 20 kilomètres au nord de la capitale Bucarest, que va sortir de terre Dracula Land. Porté par l'entrepreneur Dragoș Dobrescu, ce parc d'attractions dispose d'un budget colossal d'un milliard d'euros. Étendu sur 160 hectares, une surface dépassant celle d'Europa-Park en Allemagne, Dracula Land ambitionne d'être une véritable "ville dans la ville" attirant 3 millions de visiteurs par an.

Sur place, l'immersion sera totale avec 6 zones thématiques et plus de 40 attractions, dont des montagnes russes qui s'annoncent déjà légendaires. Les visiteurs pourront déambuler dans une réplique du château de Bran ou explorer des quartiers inspirés de Londres et de La Nouvelle-Orléans. Le site intégrera son propre "metaverse" : une cryptomonnaie dédiée et un pôle technologique de 15 000 m² dédié au e-sport et à l'intelligence artificielle.

Le château de Bran en Transylvanie, Roumanie, connu sous le nom de "château de Dracula". © Lucian Bolca - stock.adobe.com

Pour prolonger l'expérience, Dracula Land prévoit des infrastructures hors normes : 3 hôtels thématiques (le Dracula Grand Hotel, le Dracula Family Hotel et le Dracula Inn) qui offriront 1 200 chambres aux pieds des pistes d'un circuit automobile de 4,5 km. Les amateurs de détente pourront se réfugier dans un spa géant et un parc aquatique comptant près de 30 attractions ! Et pour couronner le tout, une arène de 22 500 places accueillera des concerts et des événements d'envergure mondiale, faisant de ce lieu le nouveau cœur battant de l'Europe de l'Est.

La Roumanie s'apprête à vous faire vivre vos plus belles nuits blanches, mais quand ? Les premiers coups de pioche sont attendus prochainement pour une ouverture envisagée à l'horizon 2027. Alors que la Roumanie connaît déjà une hausse de son tourisme international, Dracula Land pourrait transformer le pays des vampires en une destination de premier plan, capable de rivaliser avec les plus grands parcs mondiaux.