Une météorite plus vieille que notre Terre sera bientôt visible au public

Ce musée dont l'ouverture est imminente abritera des objets plus anciens que notre planète.

Lorsque l'on cherche à comprendre l'histoire de notre planète, on se tourne vers le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris dont les collections retracent la vie sur Terre depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années. Mais que sait-on de l'histoire qui a précédé notre planète ? Ce nouveau musée va proposer un voyage de 13,8 milliards d'années à travers le temps et l'espace.

Oubliez ce que vous pensiez savoir sur l'histoire naturelle ! Ce nouveau musée de 35 000 m² frappe un grand coup en exposant la Météorite de Murchison. "Témoin de la formation de notre planète", ce matériau "contient des grains vieux de 7 milliards d'années, formés avant même notre système solaire", est-il expliqué dans un communiqué. Mais quel est donc ce musée qui expose ce vestige plus ancien que la formation de notre Terre et même du Soleil ?

Conçu par le cabinet d'architectes Mecanoo, le bâtiment du musée s'élève dans le paysage de l'île de Saadiyat comme une formation naturelle. © Musée d’histoire naturelle d’Abu Dhabi

Il s'agit du Musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, qui ouvre ses portes le 22 novembre prochain dans le quartier culturel de Saadiyat et s'impose comme une nouvelle destination mondiale pour la science, la nature et l'éducation.

Sa collection invite les visiteurs à un voyage "du Big Bang et de la formation de notre système solaire à l'évolution de la vie, en passant par l'ascension et la disparition des dinosaures et l'extraordinaire biodiversité de notre planète". La météorite de Murchison est une pièce iconique de la science car elle contient des millions de molécules organiques, notamment des acides aminés, qui prouvent que les briques essentielles à la vie existaient déjà dans le cosmos avant même l'existence de notre planète...

La Météorite de Murchison est tombée le 28 septembre 1969 près du village de Murchison, en Australie. © Musée d’histoire naturelle d’Abu Dhabi

Une autre pièce légendaire sera exposé dans ce nouveau musée, incarnant le chapitre de la vie terrestre : il s'agit de Stan, "un squelette presque complet d'un Tyrannosaurus rex, un prédateur suprême qui régnait sur la Terre il y a 67 millions d'années".

Découvert en 1987 dans le Dakota du Sud aux États-Unis, Stan est l'un des squelettes de T-Rex les plus complets et les mieux préservés au monde, célèbre pour son crâne exceptionnel. Sa présence place le NHM d'Abu Dhabi au premier rang des collections de paléontologie mondiales, rivalisant avec Sue, l'emblématique T-Rex du Field Museum de Chicago.

Stan été vendu aux enchères au Musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi pour plus de 31 millions de dollars en 2020. © Mary Altaffer/AP/SIPA (publiée le 07/11/2025)

Face à ce géant du passé, le musée consacre un place majeure à "un magnifique spécimen de baleine bleue femelle de 25 mètres, qui offre un aperçu extraordinaire de l'évolution, de la biodiversité marine et de l'histoire de la vie sur notre planète".

À son ouverture, le musée présentera deux expositions temporaires : la marche des Tricératops, qui présente le seul troupeau itinérant au monde, ainsi que la prestigieuse exposition du concours Wildlife Photographer of the Year. Le moyen le plus simple de rejoindre le NHM d'Abu Dhabi sera d'emprunter le vol direct d'environ 6h30 qui relie Paris à la capitale émiratie.