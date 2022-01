"Vacances scolaires 2022 : calendrier complet et jours fériés, toutes les dates"

Quelles sont les dates des prochaines vacances scolaires ? Découvrez le calendrier officiel pour la zone A, B et C ainsi que les jours fériés pour savoir quand faire le pont.

[Mis à jour le 3 janvier 2022 à 11h01] Alors que les vacances de Noël ont été marquées par une explosion des cas de Covid-19 en France, plus de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce 3 janvier 2022. Concernant le nouveau protocole sanitaire, le ministre de l'Éducation nationale a affirmé lors d'un entretien au Parisien que "si un cas positif au Covid est détecté dans une classe, tous les autres élèves devront faire trois tests en quatre jours pour rester à l'école". Il avait été dans un premier temps question de reporter la rentrée d'une semaine, une option que Jean-Michel Blanquer avait vite écartée.

Consultez sans plus attendre le calendrier scolaire officiel 2022, qui contient toutes les dates des prochaines vacances pour les trois zones A, B et C. Vacances de février, vacances de printemps et d'été... Consultez notre calendrier scolaire officiel gratuit avant de préparer au mieux votre futur voyage.

Le calendrier scolaire officiel 2022 © Linternaute.com

Télécharger le calendrier scolaire officiel 2021-2022 (PDF)

Télécharger le calendrier scolaire officiel 2021-2022

Les vacances de février, également appelées vacances d'hiver, auront lieu entre le 5 février et le 7 mars 2022 en fonction de votre zone. Ensuite, les vacances de printemps ou de Pâques se dérouleront entre le 9 avril et le 9 mai selon les zones.

Vous souhaitez connaître dès maintenant les dates des futures vacances scolaires de vos enfants pour pouvoir planifier votre séjour en famille ? Vacances de Noël, vacances d'hiver, vacances de printemps et d'été... Bonne nouvelle, le calendrier scolaire officiel 2022 contenant toutes les dates des vacances pour la zone A, B et C est disponible. Pour rappel, la zone A comprend les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. La zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse.

Vacances scolaires 2021-2022 ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée des élèves Jeudi 2 septembre 2021 Jeudi 2 septembre 2021 Jeudi 2 septembre 2021 Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Vacances de Noël Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Vacances de février Fin des cours : samedi 12 février 2022

Reprise des cours : lundi 28 février 2022 Fin des cours : samedi 5 février 2022

Reprise des cours : lundi 21 février 2022 Fin des cours : samedi 19 février 2022

Reprise des cours : lundi 7 mars 2022 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 16 avril 2022

Reprise des cours : lundi 2 mai 2022 Fin des cours : samedi 9 avril 2022

Reprise des cours : lundi 25 avril 2022 Fin des cours : samedi 23 avril 2022

Reprise des cours : lundi 9 mai 2022 Vacances d'été Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022 Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022 Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022

Découvrez ci-dessous la liste des jours fériés 2022 afin de préparer au mieux vos futurs voyages et longs week-ends :

Samedi 1er janvier 2022 : Nouvel An

Lundi 18 avril 2022 : Lundi de Pâques

Dimanche 1er mai 2022 : Fête du travail

Dimanche 8 mai 2022 : Armistice 1945

Jeudi 26 mai 2022 : Ascension

Lundi 6 juin 2022 : Lundi de Pentecôte

Jeudi 14 juillet 2022 : Fête nationale

Lundi 15 août 2022 : Assomption

Mardi 1er novembre 2022 : Toussaint

Vendredi 11 novembre 2022 : Armistice 1918

Dimanche 25 décembre 2022 : Noël

Vous souhaitez consulter le calendrier des vacances scolaires 2022 à Paris et partout en France ? Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire. La France métropolitaine est divisée en 3 zones académiques auxquelles il faut ajouter l'académie de Corse. Retrouverez ci-dessous une carte des zones A, B et C qui recense toutes les académies. Pour rappel, les dates des vacances d'hiver et de printemps diffèrent en fonction de la zone où se situe l'établissement scolaire.

Vacances scolaires : carte des zones A,B,C © Linternaute.com

Vous faites partie de la zone A si l'établissement dans lequel est scolarisé votre enfant se situe dans l'académie de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble. Voici les dates des vacances scolaires 2021-2022 pour la zone A.

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Jeudi 2 septembre 2021 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

- Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

- Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Vacances de février - Fin des cours : samedi 12 février 2022

- Reprise des cours : lundi 28 février 2022 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 16 avril 2022

- Reprise des cours : lundi 2 mai 2022 Vacances d'été - Fin des cours : mercredi 6 juillet 2022

Votre enfant est scolarisé dans un établissement à Lille ? Dans ce cas, vous faites partie de la zone B. Sont également concernées les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg. Voici toutes les dates des vacances scolaires 2021-2022 de la zone B :

Période de vacances Dates Rentrée scolaire - Jeudi 2 septembre 2021 Vacances de la Toussaint - Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

- Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 Vacances de Noël - Fin des cours : samedi 18 décembre 2021

- Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 Vacances de février - Fin des cours : samedi 5 février 2022

- Reprise des cours : lundi 21 février 2022 Vacances de Pâques - Fin des cours : samedi 9 avril 2022

- Reprise des cours : lundi 25 avril 2022 Vacances d'été - Fin des cours : mercredi 6 juillet 2022

Les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse constituent la zone C. Voici le calendrier qui contient toutes les dates des vacances scolaires 2021-2022 pour cette dernière.